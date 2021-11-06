西门子发布《西门子中国碳中和白皮书》

结合全球和中国碳达峰、碳中和现状 与 趋势，梳理产业减碳路径

逐一剖析工业、交通 、 建筑 和能源 等领域的减碳挑战与机遇，并提供西门子在相关领域的咨询服务、解决方案、创新科技及成功实践，为行业绿色发展提供指引

西门子在中国以科技创新和跨领域知识与经验，携手各方伙伴共创绿色生态，赋能打造端到端的零碳产业链，助力中国实现“双碳”目标

上海2021年11月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 西门子在第四届中国国际进口博览会（进博会）上正式发布了《西门子中国碳中和白皮书》（以下简称“白皮书”），结合全球和中国碳达峰、碳中和现状与趋势，针对重点产业梳理清晰的产业减碳路径。白皮书逐一剖析工业、交通、建筑和能源等领域的减碳挑战与机遇，并提供西门子在这些领域的咨询服务、解决方案、创新科技及成功实践，为重点行业绿色发展提供指引。

“作为全球领先的科技公司，西门子承诺至2030年实现碳中和，致力于以科技的力量助力应对人类所面临的挑战。”西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松博士表示，“凭借本地化价值链和全球资源，西门子可以为中国企业提供覆盖咨询、路线图制定以及落地实施的端到端解决方案。通过此次白皮书的发布，我们分享了跨业务领域低碳发展的智慧与经验，针对重点产业的发展情况和减碳痛点，赋能不同企业的脱碳之路，助力中国实现‘双碳’目标。”

绿色转型与经济发展协同，走有“中国特色”的减碳路径

2020年，中国首次表明了实现碳达峰、碳中和的决心，彰显了中国对全球可持续发展的责任和担当。

白皮书指出，伴随着中国经济的韧性发展，未来碳排放压力将集中于能源及工业领域。同时，交通与建筑领域碳排放在未来人口增长及持续城镇化的背景下占比也将保持增长，这也将是“双碳”路径上的重要环节。

设立可实现、可执行的零碳路线图

为实现“双碳”目标，政府与企业应以精确盘查碳排放基线为起点，设计对经济发展具有可持续性的零碳路线图及强有力的实施抓手，结合行业和企业内外部实际情况制定科学、系统的“双碳”顶层规划。同时，在“双碳”之旅中根据经济与业务发展情况、政策环境变化以及减碳技术更新，迭代并调整路线图。

对于政府与企业而言，减碳的首要工作是明确当下自身碳排放的情况，预测碳排放趋势并挖掘“碳中和”潜在提升领域，而数字化创新技术的应用是企业在未来碳中和赛道中的核心推动力。

直击行业减碳痛点，提供针对性建议及解决方案

工业领域中，钢铁、石化、水泥等传统能源密集型产业的碳排放较高，其过程复杂且减碳成本高，因此一直以来被广泛认为是减碳高难领域。白皮书指出，一方面可以在政策规划端促进高排放行业产业升级，如严控高耗能行业新增产能及通过政策鼓励支持高技术产业和先进制造业、数字工业等新兴产业发展。另一方面，可以通过产品的全生命周期能耗需求减量，以数据驱动生产制造，通过人工智能、数字孪生等技术联通全局，找到非传统、高潜力的减碳环节。

在交通领域，面对乘用车需求逐年增长、新能源汽车占比较低以及民航水运的新能源技术不成熟等挑战，白皮书提出了以政策引导优化交通产业结构转型，如倡导共享公共交通和通过数字化手段扩大交通管理系统范围，通过混合动力技术和车辆轻量化技术降低整体油耗以及使用燃料电池、氢能源等清洁燃料技术来转向电气化、多元化和清洁化。

在建筑领域，现有建筑主要存在老旧建筑隔热性能差、能源管理系统能效低、建筑设计不合理、居民生活供暖对化石能源需求量大等问题。白皮书建议，应逐渐完善绿色建筑相关标准体系，加强对新建建筑在节能减排方面的要求和监管，并为提高建筑利用率、降低空置率制定相关激励政策。同时，大规模应用新兴建筑技术，有效提高未来新建筑能效。在技术赋能方面，可以利 用 数 字 化 技 术 优 化 建 筑 施 工 到 运 行 阶 段 能 效， 通 过 建 筑 信 息 模 型（Building Information Modeling，BIM）将建筑从设计施工到运行退役的全生命周期信息整合。在管理运营阶段，通过智能楼宇管理系统、供暖制冷系统优化升级以及数字化节能减碳技术等方式提高建筑能效。

能源领域是中国国民经济中最大的二氧化碳排放来源。尽管中国过去十几年在推动清洁能源发展方面已经取得不少成就，但未来在减碳进程中依然面临煤电为发电主力、清洁能源产纳不匹配、输配电网中绿色产品普及率低等挑战。白皮书强调，应从政策和市场两个维度进一步推进能源电力体制改革，从煤炭为主的高碳能源发电结构转向以清洁能源为主的低碳能源结构。在技术创新上，可以采用可掺氢燃气轮机等产品与技术减少温室气体排放，以及在中长期大力发展多能互补、分布式能源系统与微网和智能电网等解决方案。

西门子明确加速减碳步伐，以最佳实践助力产业节能减碳

西门子承诺将于2030年在业务运营中实现碳中和，是全球率先作出这一承诺的大型工业企业之一。同时，作为全球数字化创新技术的领军者，西门子致力于以科学的咨询规划为支点，先进的数字化解决方案为杠杆，助力各行业深度减碳。

西门子在白皮书中分享了通过其产品与技术创新赋能客户的诸多实践。在工业领域，西门子通过智能无人化料场解决方案和基于MindSphere的智慧轧机解决方案助力河钢降低能源成本、推进绿色低碳转型；在交通领域，西门子为上海轨道交通18号线提供全自动驾驶车辆的牵引系统相关部件及服务，在提升并保障运营准点率的同时可降低约15%的运营能耗；在建筑领域，西门子为青岛中德生态园的被动房体验中心提供了全方位的智能化楼宇节能解决方案，每年可节约能耗130万千瓦时；在能源领域，西门子携手国家电网将上海连民村打造为“智慧能源第一村”，并提供从规划咨询到核心能源管控平台的一体化解决方案。

针对自身的运营，西门子将继续在中国落实节能举措，加强精益和数字化生产，推动减碳进程。从2014至2020年，西门子中国为西门子全球自身运营碳足迹减少54%作出突出贡献。在提高能效方面，西门子已在12个办公园区和制造工厂进行了能效改造项目。同时，西门子已经在14个园区和制造工厂实施了分布式屋顶光伏系统，并计划至2023年在另外至少3家制造工厂安装此系统。此外，西门子在北京和上海的办公园区以及31家运营企业已采购并使用绿证电力，公司将持续深入贯彻这一减排举措。

面向供应链，西门子一直以来不断加强对供应商在可持续发展方面的评估，并自2022财年开始正式在中国将低碳相关指标纳入采购决策过程。目前，西门子已经建立起覆盖近9000家在华供应商的减排信息管理系统，并在提高能源效率、现场发热和供电、购买绿色电力、实施节能流程、优化物流、减少商务出行，以及应用再生和可回收材料等7大领域帮助重点供应商推进绿色转型。公司的目标是到2030年实现供应链碳减排20%。

作为全球领先的科技公司，西门子将坚定履行可持续发展的企业责任，以《西门子中国碳中和白皮书》为依托，在持续优化自身脱碳路径的同时，赋能中国重点产业的低碳转型，携手各方伙伴共创绿色生态，为中国实现“双碳”目标贡献力量。

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