上海2021年11月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第四届中国国际进口博览会以超强“磁力”吸引了世界的目光，全球展商纷至沓来。全球领先的医疗健康企业强生将旗下四大业务领域、数百款创新产品带到第四届进博会展出，70款首秀产品登场，其中包括7款“全球首秀”，3款“亚洲首秀”和60款“中国首秀”，引来众多观众驻足了解。

除了引人注目的全球首台无切口经支气管诊疗肺癌的数字化手术平台MonarchTM，强生医疗还在此次进博会上展出了覆盖外科、骨科、心血管及专业解决方案三大业务领域在内的近百款创新产品。其中，“亚洲首秀”的NuVision 4D心腔内超声导管诊断系统是全球第一款实时心腔内三维建模超声系统。其带有摄像头的导管直径仅3.33毫米，可通过股静脉微创穿刺置入心腔，全方位实时显示心腔的三维解剖结构，从而精准诊断结构性心脏病，也可辅助房颤等复杂心律失常疾病的手术治疗。



NuVision 4D心腔内超声导管诊断系统

国内首秀的“戴安可”智能缝线锚钉，搭载自收紧缝线，能在术后缝线松弛时自动变粗变短，收紧软组织和骨骼之间的间隙，提供更稳定的愈合环境，让两者愈合得更好。

外科缝线家族带来“中国首秀”新成员，全球首款带抗菌涂层的切割型免打结可吸收缝线Stratafix Spiral Plus重磅上市，填补了中国抗菌免打结缝线的空白。三氯生抗菌涂层核心专利可以抑制细菌在缝线上的定植，从而降低预防手术部位感染的风险，为患者带来更安心的伤口闭合质量，同时它免去了手术中的打结操作，让腔镜微创手术更加高效。

强生旗下制药子公司杨森中国共展出了血液肿瘤、实体肿瘤、神经科学、肺动脉高压等多领域的14款创新药物。作为明星产品的亚洲首秀创新药品Amivantamab，是获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于含铂化疗方案治疗期间或之后发生疾病进展的具有表皮生长因子受体（EGFR）20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一款双特异性抗体药物。同时展出的Esketamine可用于快速减轻伴有急性自杀意念或行为的成人抑郁症患者的抑郁症状并获得了FDA等多个监管机构的上市批准。

强生消费品此次共推出了5款全球首秀和44款中国首秀产品，覆盖艾惟诺、李施德林、露得清、城野医生在内的多个品牌，品类横跨护肤、母婴、以及个人健康护理。“中国首秀”的儿童盐酸西替利嗪抗过敏糖浆适合2岁及以上儿童使用，不含色素、不含蔗糖并提供适合儿童的葡萄及泡泡糖两种口味选择。

强生全视带来了从隐形眼镜到人工晶体，从诊断到治疗的多种产品和仪器，全方位关爱眼健康。用于治疗白内障的新一代增效型衍射光栅融合多焦技术的连续视程人工晶状体TECNIS SYNERGY®，体现了强生连续视程人工晶体平台的先进技术，目前已在欧美多个国家上市使用，助力人们看得更清晰，生活更美好。此外，强生全视干眼产品家族也在展会上全新亮相，其中2021年底即将上市的LipiScan睑立得睑板腺成像仪，通过近红外双光源对高清睑板腺进行成像，可形成三种高清视图，小巧机身方便携带，手持式眼睑外翻器更方便临床操作。



TECNIS SYNERGY®

“随着第四届进博会的成功召开，‘进’字招牌愈发响亮。作为进博会的积极参与者和坚定支持者，我们一如既往地带来了全球领先的各类首秀、首发创新产品，希望在这个交流汇融的平台上，迎来更多展示、对话、合作的机会。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群表示，“进博会带来了中国坚定不移推动高水平开放、与世界共享市场机遇的强有力信号，作为长期投资中国的跨国企业，我们备受鼓舞。我们愿与各界合作伙伴一道，继续深耕中国市场，乘着开放的春风，为共创‘健康中国’美好明天而努力。”

创新领航健康未来 强生70款首秀新品亮相第四届进博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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