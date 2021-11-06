Mountain公司 I Acquisition Corp. 宣布首次公开发行定价

苏黎世2021年11月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Mountain & Co. I Acquisition Corp.（以下简称为“公司”）今天宣布首次公开发行2000万投资单位，每单位定价为10.00美元。预计从2021年11月5日起，这些投资单位将以“MCAAU”为代码，在纳斯达克全球市场上市。每投资单位由公司的一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证组成。每份完整的认股权证赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利。待组成这些投资单位的证券开始单独交易后，公司预计其A类普通股和认股权证将在纳斯达克全球市场上市，代码分别为“MCAA”和“MCAAW”。

公司成立的目的是与一个或多个企业或实体实现合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。虽然公司为识别潜在业务合并机会所做的努力不限于特定行业，但它打算专注于消费互联网和B2B数字基础设施行业。

瑞信证券（美国）有限责任公司将担任将簿记管理人。该公司已授予承销商45天的选择权，即如果出现任何超额配售，可以以首次公开发行的价格额外购买多达300万投资单位。

此次公开发行将只通过招股说明书进行。当可以提供时，与本次发行相关的招股说明书副本可从瑞信证券（美国）有限责任公司（地址：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560）处获取。亲临领取请至招股说明书部，或者通过以下电子邮件索取： [email protected] 。

与这些证券相关的注册声明已于2021年11月4日生效。本新闻稿不构成这些证券的出售要约，也不构成对这些证券的购买要约邀请，并且倘若在任何州或司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在备案或获得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法，则不应出现任何出售这些证券的情况。此次发行预计将于2021年11月9日完成，但需符合惯例成交条件。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的声明，包括关于拟议的首次公开发行，以及公司关于目标行业潜在业务合并计划的声明。无法保证上文讨论的发行将按照所述条款部分或全部完成，也无法保证公司将最终完成业务合并交易。前瞻性陈述受多种条件的约束，其中许多超出了公司的控制范围，包括公司注册声明和公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的发行招股说明书中“风险因素”部分所做的陈述。这些文件的副本可从SEC网站获取，网址为：www.sec.gov。除非法律要求，否则公司无义务在本新闻稿发布之日后更新本声明以进行修订或更改。

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