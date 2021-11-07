生活太累了 就去西宁走走吧旅游西北西宁_新浪时尚_新浪网

原标题：忽然，想去西宁了。 生活太累了 就去西宁走走吧 来源：另一半星球 01 初印象 从前的什么都很慢，日色、车马、人流；现在的什么都很快，时间、脚步、涌动的人群，放下心事，在西宁的街头停留，就不想走 说到青海，你的脑海是否一下子就浮现出茶卡盐湖？亦或是前段时间上了热搜的格尔木市网红公路？ 其实青海的美不仅仅是这些。 西宁，作为青海的省会城市，似乎常常被人们忽略。大家将它当做中转城市短暂停留，匆匆一瞥。 但只要在这儿多停留一阵，一定会被它的特质吸引，你会发现这座小城也有很多地方值得被探寻。 西宁，绽放着多元文化融合的魅力，沉淀着烽火缭绕的历史。 了解这里后再回望这座城，你会发现，这里一定不太适合匆匆停留。 02 宜居 西宁位于湟水河谷地区，自古以来都是西北文化、政治、经济中心之一。 古时，它是中原与西部沟通的要道，也是汉、藏、羌、鲜卑等民族的必争之地，更是古丝绸之路上重要的一环。 从北宋开始，它便被赋予了西宁之名，意为“西陲安宁”。 正如这个寓意一样，西宁是个特别适合宜居的城市。 这里，由于没有被过度开发，你可以享受到真正没有受到污染的空气