直面“德尔塔”毒株，北京昌平如何锁定“旅行、打牌”传播链_腾讯新闻

中青报・中青网 记者 刘世昕 见习记者王� 这个周末，北京飘雪，本轮疫情已近尾声，但在北京疾控人备战的一座小楼里，紧张的气氛还没有淡去。外出执行任务的应急箱整齐地放在门口，保持着随时进入战斗的姿态。 截至11月6日24时，北京已经连续4天没有新增本土新冠肺炎感染者，国家卫健委疾控局副局长吴良有也在11月6日的发布会上表示，北京等地的社区传播已基本得到控制。 本轮疫情北京共计报告39例本土新冠肺炎感染者，有3条传播链。其中，北京昌平区宏福苑社区的旅游、打牌感染链感染人数最多，流调、采样、消杀的压力也最大。 10月22日昌平区报告首例感染者后，昌平区快速锁定了宏福苑社区的旅游、打牌感染链，21例感染者基本都与这条感染链相关。在疫情传播早期，精准识别风险点，为这场病毒阻击战最快速度地见到曙光奠定了基础，这背后是一支百人疾控队几乎每天24小时待命的辛苦付出。 周末晚间，疾控人员仍在紧张工作。王�/摄 直面德尔塔变异毒株，唯快不破 对北京市昌平区疾控中心应急办负责人王悦来说，上一场与德尔塔变异毒株较量的战斗才刚刚结束，新一轮的阻击战又开始了。 在今年7月的疫情中，昌平区也曾报告出现本土确诊病例。…