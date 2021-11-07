上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年11月7日，第四届中国国际进口博览会期间，国际公认的测试、检验和认证机构SGS为越疆科技旗下CR系列协作机器人（CR3、CR5、CR10及CR16）颁发协作机器人全球市场准入认证证书，涵盖：欧盟CE认证证书、北美cSGSus证书及功能安全证书。越疆科技研发总监姜宇、SGS消费电子产品事业部华东北区及汽车服务事业部总监吕彬偲等双方代表出席本次颁证仪式。



SGS授予越疆科技协作机器人全球市场准入认证证书

聚焦法规要求 让产品顺利出海

随着自动化集成技术的进步和日益广泛灵活的应用场景，协作机器人技术正被越来越多的欧美地区制企业所采用。在工业领域中，许多核心操作都由机器人管理，协作机器人不论是单独工作还是与人协作，能准确地完成复杂、重复的任务。根据研究数据显示，超过88%的组织认为协作机器人与操作者起到有效互补作用，越来越多的企业正在投资于自动化与人机协作解决方案。

作为进入欧盟成员国地区市场的“许可证”，CE认证与机械指令2006/42/EC一直受到自动化与机器人领域企业的广泛关注。针对美国及加拿大市场，协作机器人进入美国市场需获取由NRTL认可的实验室颁发的UL 1740认证证书，进入加拿大市场需获取由SCC认可的实验室颁发的CSA Z434认证证书。以上法规除了基础的安规和电磁兼容要求，更重要是机器人产品需要满足功能安全要求。

强强合作 凸显产品优越品质

SGS作为国际公认的测试、检验和认证机构，凭借140多年的深厚积淀，不断创新，持续关注市场需求， 致力于为全行业提供优质解决方案。SGS功能安全评估旨在通过审查设计方提供的产品技术文件，找出产品与功能安全标准要求的差异，辅助设计方改进产品，满足标准的要求。在提升企业产品安全设计的技术和管理水平，提高机器人产品的安全性的同时，减少产品应用中安全事故的发生概率。

仪式现场，越疆科技研发总监姜宇表示：越疆科技作为世界领先的智能机械臂解决方案商，桌面机械臂开创者，致力于推动中国制造转型升级，创造人机协作最优配置。本次，我们与SGS展开深度合作，通过全面的国际市场准入要求解读，以及SGS专业的检测认证评估，最终我们顺利获得全球市场准入认证证书，为我们进一步拓展全球市场奠定良好基础。未来，期待双方在多领域的深度合作，引领行业持续发展。

SGS消费电子产品事业部华东北区及汽车服务事业部总监吕彬偲表示：此次，越疆科技获得SGS授予的全球市场准入认证证书，充分体现其产品的安全可靠性已经达到了国际认可的先进水平。未来，SGS将依托在检测认证领域的多年丰富经验，持续推出贴合市场的创新项目，以创新和专业助力越疆科技品质升级，增强产品竞争力，并顺利进驻目标市场。

本次越疆科技与SGS合作期间，双方团队紧密配合。SGS功能安全项目组在设计的早期开展功能安全评估工作，贯穿整个设计过程（计划、需求、架构设计、详细设计、单元测试、集成测试等各个阶段），对设计的每一阶段产生的文件进行详细评估，并提出技术问题，保证协作机器人从模块到成品的设计都符合功能安全标准的要求。通过全面的安全评估测试，并审核相关技术文档，最终确认越疆CR系列协作机器人其安全可靠性已经达到了国际标准认可的先进水平，同时也标志着越疆该系列产品满足所有的现有协作机器人安全标准要求（ISO 10218-1，ANSI/UL 1740，CSA Z434等），产品可在欧盟与北美两大主流海外市场以及认可CE认证与北美认证的其他国家地区市场自由流通。

SGS作为国际公认的第三方测试认证机构，在机器人领域推广机器人国际安全标准的应用，致力于提高机器人产品的安全性。凭借专业、高效的一站式解决方案，SGS助力机器人企业提升安全体系建设和产品质量安全，有效减少危害性事故的发生，促进企业的可持续发展。

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