多方联合，借势创新业态，共筑医共体县域生态圈

“广阔市场战略合作平台”在进博会上正式发布

上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第四届中国国际进口博览会上，以“扩张，合作，创新，共建”为主题的“广阔市场战略合作平台”在辉瑞展台正式发布。该合作平台旨在通过多方资源联合，结合县域市场发展需求，建立以医共体为载体的县域生态圈，让规范的诊疗技术和治疗方案进入基层医院，为基层感染疾病患者、肿瘤等疾病患者“大病不出县”，得到及时准确的治疗。

来自国家卫生健康委相关部门、医疗机构、医药企业、渠道方、基金会、创新技术服务方等领导与专家参加了战略项目介绍并共同启动“医共体县域生态圈共建”仪式。

加强县医院专科建设 提高同质化诊疗水平

在国务院办公厅发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》中指出，发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，提高肿瘤、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力，提高县域就诊率。国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员黄二丹表示：“建设县域医共体是以满足群众就医看病为出发点，同时服务深化医疗卫生服务体系的大局，需要医疗服务在不同层级医疗机构实现合作，构建起医疗健康服务的生态系统。通过多方资源协同整合，以带动基层医疗卫生机构实现服务质量和水平的全面提升，使县域居民切实获得‘以健康为中心’的均等化、同质化、一体化的医疗服务，增加健康收益。”

陕西省子长市人民医院院长吴伟表示：“现在很多县医院有很好的硬件设施，关键是要提高基层医生的诊疗水平的‘软实力’。一种疾病的预防、诊断、治疗、康复，都可以用一套规范化的体系去运行、管理，如果不能为患者提供准确、可靠的治疗，那患者就会失去信心和信任，转而去大医院就诊，分级诊疗便很难推行。为了实现‘大病不出县’，进一步推进分级诊疗，专科能力建设至关重要。”

“让规范的诊疗技术进入基层医院，需要县医院挑起大梁，重点发展重症、肿瘤、消化、影像、病理等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。通过合力，将不同区域内临床教学资源进行整合、分享，搭建区域内临床技能培训中心，协作开发多种类型、适合多层级临床医师的医学模拟培训课程，推广多学科诊疗模式，为基层医疗机构培养输送更多的优质医学人才，全面提升诊疗能力。”中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长殷咏梅指出。

“多年来，中国红十字基金会始终关注基层医院疾病诊疗和防治水平提升，通过广泛覆盖的基层医生培训和有针对性地培养基层专科医生相结合的方式，组织国家级专家资源开展基层医生规范化诊疗培训，开展基层医生病例研讨项目，从上至下，从理论到实践，从基层最迫切的临床知识技能提升需求出发，为县级医院的人才培养和专科建设提供帮助。目前，中国红基会在辉瑞中国的支持下，正在推进‘基层肿瘤医师省级培训项目’的落地实施，通过省级示范基地的建立，推广肿瘤规范化诊疗理念，规范临床诊疗行为，提升县域肿瘤专科医师服务能力和肿瘤慢病综合防治管理水平，从诊断、治疗、药物可及和疾病管理等方面为肿瘤患者提供便捷、可靠的全程医疗保障服务。”中国红十字基金会秘书长助理兼救助救护部长周魁庆表示。

强化基层服务能力，为患者提供平等的医疗解决方案是辉瑞近年来一直精耕于县域广阔市场的动力引擎。辉瑞生物制药集团中国区市场扩张及创新中心负责人宝华表示：“作为全球领先的生物制药公司，辉瑞始终致力于‘成为中国医疗卫生体系重要组成部分’。多年来，辉瑞一直积极支持我国相关领域临床医生学术能力提升和学科体系建设，例如2013年启动的‘领航’项目，助力我国医疗机构培养了近万名抗感染领域专业人才。接下来，辉瑞市场扩张团队将与相关政府部门、基金会、医疗机构等围绕县域肿瘤防治中心、感染规范诊疗、乳腺癌质控规范化管理等方面开展一系列合作，促进同质化诊疗，帮助基层医院及医生强化专业能力、提升疾病防控水平，积极推进中国健康事业发展。”

借势创新业态，开启基层治疗新局面

此次发布的“广阔市场战略合作平台”，也将从渠道、创新技术服务等纬度集结多方社会力量共筑县域医共体生态，促进药品和医疗服务的可及性，并通过规范治疗来提升生存及生活质量，以此形成良性健康的生态圈。

宝华表示：“医药行业创新业态不断更新迭出。我们希望积极通过传统模式和创新模式层面的拓展，运用‘互联网+医疗健康’推动基层医疗机构医疗水平提升，拥抱新业态，以合作共筑生态圈，更好地为患者提供优质、便捷的医疗健康服务，让优质平等的诊疗惠及更多患者。”

“为积极响应国家‘强基层’政策，近几年，国药控股的全国配送网络不断完善，在基层市场的合作也不断加强，覆盖的产品范围从以前传统的成熟产品拓展到一些创新药和特药。我们与辉瑞的县域市场合作项目，截至目前也已经覆盖了14个省的6000多家县级医院。希望双方合作，把更多优质药物和治疗解决方案带到更广泛的传递到广大县域，不断提升县医院诊疗和用药水平。”国药控股全球采购与供应链服务中心副总经理徐海表示。

DTP药房的创新服务也是当下基层领域的热点，来自上药云健康副总裁庞婷宇表示，“DTP药房已经与县域医院和筛查车结合起来，从药品知晓性、处方可得性，药品可及性、药品可支付性、用药依从性五个路径形成闭环打造自身的服务体系，为患者提供大健康一体化服务。”

智云医路副总经理崇桦表示：“医疗资源分布不均，医疗质量参差不齐是目前我国医疗的痛点现状。以虚拟医学服务为代表的数字化创新是手段可以远程为基层医生提供学术服务和医学支持，解决基层医生对诊疗学术能力提升的部分需求，同时，经过长时间积累，不断积累医学智库、智能辅助和质控体系建设，完善对基层医学支持体系，提升患者获益。”

可以预见，随着医共体县域生态圈共建不断推进，基层医疗服务及诊疗水平将获得加速度。谈及对基层医院未来发展的期待，吴伟表示：“基层医院的数字化平台、数字化模式已经持续建设中，未来有望与先进的医疗技术相融合，在全新信息管理技术的基础上，实现更高效的诊断治疗，全面提升基层医疗服务水平。”

多方联合，借势创新业态，共筑医共体县域生态圈 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com