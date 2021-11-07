逸仙电商携高端护肤品牌首秀进博会 Open Lab研发体系又有新进展

上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月5日，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海隆重开幕。在共建“开放型世界经济”号角之下，今年逸仙电商以“世界逸彩·耀中国”为主题首次参展，现场展示了逸仙整合全球资源创立的Open Lab开放型研发体系的全新发展布局与创新应用成果，并为中国消费者带来旗下高端科技护肤品牌Galenic法国科兰黎、源自英国的高端天然SPA级品牌EVE LOM。

6日上午，逸仙电商特别邀请了众多领导和嘉宾参与开馆仪式。中国国际进口博览局财务总监马凤民、广州市人民政府党组副书记陈志英、广州市商务局局长洪谦、上海瑞金医院皮肤科主任郑捷、中山大学化学工程与技术学院院长欧阳钢锋等莅临现场，与逸仙电商创始人兼首席执行官黄锦峰、联合创始人吕建华、首席财务官杨东皓、首席市场官孙蕾等共同见证了逸仙电商这一闪耀时刻。



逸仙电商进博会开馆仪式

共建开放型世界经济，科研先行

本届进博会，在着力推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的大背景之下，共建“开放型世界经济”成为举国关注的焦点。

在积极响应国家政策、助力建设“开放型世界经济”方面，逸仙电商秉持着“为中国乃至全球消费者创造探索美的全新旅程”的使命，一直在努力探索如何为全球消费者提供立体化的变美方案。除了向海外输出优秀的中国品牌，逸仙电商还不遗余力地引入海外高端品牌和领先的科研技术，以提升中国“智造”的科技含量。

自2020年至2021年法国科兰黎和EVE LOM先后加入，目前逸仙电商已经形成了覆盖护肤、个护、彩妆、卸妆多个品类的品牌矩阵。除了积极打造全球化的多品牌矩阵，逸仙电商在研发方面持续加码：今年第二季度研发投入费用约3520万元，相较于2020年同期（约1430万元）增长146.2%；该季度公司研发投入占营收总额已达2.3%，研发投入跻身国货品牌第一梯队，并向国际一线美妆集团看齐。

尽管两个新收购品牌仍处于品牌建设的早期阶段，但在逸仙电商整合国际领先科研技术及内部优质资源的双重加持下，品牌成长迅速。今年618期间，Galenic法国科兰黎VC精华上市24小时销售额破100万，位列天猫精华类目榜单TOP1；同时EVE LOM经典洁颜霜50ml销量同比增长152%，并跻身天猫高端卸妆膏榜单TOP1。双11期间，Galenic法国科兰黎开售35分钟超618总销售额；EVE LOM开卖两小时销售额超越去年双11总销售额。



逸仙电商进博会展馆现场

以Open lab开放型研发，打造企业“护城河”

本届进博会逸仙展区内，除了两大新品牌，逸仙电商整合全球领先的科研资源所开创的Open Lab开放型研发体系及其成果展示，成为现场最大的亮点。

该体系以逸仙电商为主导，将原料端、研发端、生产端等全球顶尖合作伙伴纳入其中。凭借逸仙电商规模庞大且深度的消费者调研，多方合力研发创新，突破技术难点，以远超行业水平的严苛标准，匠心打造优质美妆产品待。

在Open Lab开放型研发体系的推动下，近年来，逸仙电商已和海内外多家知名机构建立深度合作，比如：中科院化学研究所、华中科大国家纳米药物工程技术研究中心、森馨科技集团、法国里昂大学医学院3D皮肤研究所、法国植物干细胞培养机构Naolys等。在多方合力之下，多个技术创新应用成果得以成功落地：例如舒胺修H、舒胺修L、377共输送纳米载体pro等原料，已在逸仙电商旗下多个品牌的产品中得到应用。截至2021年6月底，逸仙电商在全球范围内拥有84项专利，其中包括37项发明专利（部分正在转让过程中）。

为了进一步夯实逸仙Open lab开放型研发体系，在6日的进博会现场，逸仙电商还与上海瑞金医院、科丝美诗、莹特丽三家国内外顶尖科研机构及上下游合作方正式签署战略合作，未来将在破解美妆科研难题方面持续开展深度合作。



战略伙伴签约仪式现场

“边界拓展的同时，我们深知必须打造坚实的产品研发技术‘护城河’，以研发赋能品类创新，以品类创新促进研发突破。只有过硬的产品实力和更多的科技美妆成果落地，才能满足更多消费者对美的期待。” 逸仙电商创始人兼首席执行官黄锦峰现场表示。



逸仙电商创始人兼首席执行官黄锦峰现场致辞

作为一所拥有百年深厚底蕴，集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，上海瑞金医院的战略合作无疑将为逸仙电商在皮肤底层研究领域再添羽翼。上海瑞金医院与逸仙电商共同组建医学护肤联合实验室，双方将以医学护肤临床研究和产学研领域为主开展转化和研究合作，铺垫未来五年的发展。

签约现场，上海瑞金医院皮肤科主任郑捷教授对逸仙电商的产品创新潜力给予了充分肯定，他表示未来双方将重点围绕医学护肤临床研究领域，为消费者带来更多优质的增强肌肤健康的产品。

作为第一批逸仙Open lab开放型研发体系战略伙伴，欧洲第一大皮肤学护肤品集团 — 皮尔·法伯集团首席执行官Eric也通过视频送来祝福，他表示皮尔法伯集团和逸仙电商不断关注消费者对护肤的需求，创造创新和科技的护肤产品；未来将继续与逸仙电商共同研发、共创更高效的护肤产品，为不同年龄段的女性提供科学高效的护肤方案和精致优雅的护肤体验。

作为一个正在高速成长中的年轻的全球化美妆集团，此次参展进博会对于逸仙电商而言意义非凡。通过进博会这一重要的窗口，逸仙电商向国内外消费者多维展示了领先的Open Lab开放型研发体系、立足于全球的多品牌布局。未来，逸仙电商还将持续深耕研发，不断拓展边界，展示“逸”彩非凡的企业实力的同时，为推动“开放型世界经济”贡献力量。

逸仙电商携高端护肤品牌首秀进博会 Open Lab研发体系又有新进展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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