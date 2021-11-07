欧姆龙慢阻肺公益纪录片《呼吸无阻 一路同行》进博会首映

聚焦慢病管理实践数字化转型

上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月7日上午，全球家庭健康管理领导品牌欧姆龙在第四届进博会现场携手南方周末首发慢阻肺公益纪录片《呼吸无阻一路同行》。该纪录片旨在回顾中国慢阻肺病的时代演变，突出中国慢阻肺研究者的精进探索与杰出成就，并展望疾病未来的诊疗方向。

国家呼吸医学中心常务副主任、广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院副院长（教授、主任医师）郑劲平先生、上海市医疗器械检验研究院院长张鸣伟先生、欧姆龙健康医疗（中国）有限公司副总经理梅田昌弘先生共同出席本次发布仪式，并围绕慢阻肺疾病的干预与诊疗作出专题分享，普及家用医疗器械的科学知识，助力提升全民医疗健康知识水平，为健康生活保驾护航。



图1 现场嘉宾合影



图2 欧姆龙健康医疗（中国）有限公司副总经理 梅田昌弘先生 主题分享

中国慢阻肺病的时代演变：从诊疗到干预

据世界卫生组织(WHO)估计，目前慢阻肺为世界第四大致死原因，次于心脏病、脑血管病和急性肺部感染，据权威数据显示我国慢阻肺患者已经超1亿人，成为仅次于高血压、糖尿病的中国第三大常见慢性病，严重威胁国民身体健康。通过纪录片中患者及家属对早期患病症状以及治疗的讲述，我们了解到人们对此疾病的认知缺乏 — 由于不了解，所以不重视，导致慢阻肺患者确诊后的诊疗更加艰难。在各方专家与研究者的努力下，中国慢阻肺病的诊治从过去在医疗环境下才能完成的一系列检查、用药、吸氧等诊疗操作，到如今家用医疗器械成为新的解决方案，体现了治疗理念从疾病诊治为中心到以健康管理为中心的时代演变。

打造健康管理闭环，欧姆龙加速数字化进程

欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事总经理赵耀先生表示：“很高兴能在进博会这一开放创新的舞台与大家探讨慢阻肺病的管理。近年来，在医疗设备与病程管理双双进步的同时，欧姆龙也作为参与者，持续在呼吸健康领域深耕努力。我们相信数字化是未来优化患者病程管理的重要抓手。欧姆龙以此为核心落地的MMC健康便利店项目采用‘互联网+智慧医疗’的形式，将硬件设备与互联网技术结合，打通患者健康数据，希望以一个闭环的健康管理系统，优化慢病管理方案。同时我们也期待通过纪录片能够指导人们正确使用并维护家用医疗器械，以此提升患者生活质量。”



图3 欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事 总经理 赵耀先生 《呼吸无阻 一路同行》关注慢阻肺公益纪录片首发

活动现场，到场的专家嘉宾与欧姆龙企业代表为大家科普了慢阻肺病的各项知识与诊疗方案，并深度解读了家用医疗器械严格的质检标准与其详细的功效与使用方法，共同聚焦未来可实现的数字化就医途径。



图4 国家呼吸医学中心常务副主任 广州医科大学第一附属医院副院长 广州呼吸健康研究院副院长 郑劲平先生 主题分享



图5 上海市医疗器械检验研究院院长 张鸣伟先生 主题分享

从关注儿童哮喘、支气管炎到成人慢阻肺、呼吸系统疾病等，欧姆龙立足全球视角，希望以全品类呼吸管理产品赋能全民呼吸健康。秉持“独特化+科学化+人性化”的设计理念，欧姆龙呼吸管理产品持续推陈出新，进一步贴近消费者的升级需求。专为7岁以下哮喘患儿研发设计的喘鸣检测仪HWZ-1000T，助力在家庭环境下准确判断哮喘症状，为父母在家庭医疗决策中建立信心。另一款针对哮喘患儿设计的树脂式网式雾化器U200，以其使用便捷性与性能稳定性帮助更多患儿家庭实现在家的有效治疗。除此之外，为满足以慢阻肺病为典型代表的氧疗患者多元的用氧需求，尤其在家庭场景中长期使用的需求，欧姆龙在业内全面推出了1L、2L、3L和5L多流量制氧机系列产品，充分满足了现有市场上各类慢性呼吸系统疾病以及氧保健人群对制氧机产品的家用、医用需求。即将推出的3L和5L全新静音系列制氧机深度挖掘用户的静音需求，以降噪功能呵护安稳睡眠。凭借着过硬的科技实力和产品品质，欧姆龙制氧机产品均获得了国家食品药品监管局（CFDA）权威认证。

欧姆龙始终将慢病知识科普教育作为企业社会责任之一。2017年，欧姆龙便与南方周末联手，在国家呼吸系统疾病临床医学研究中心（广州医科大学附属第一医院）、上海市医疗器械检测所、呼吸疾病国家重点实验室的指导下，发布《2017制氧机家庭应用指导蓝皮书》；2018年和2019年又相继发布《制氧机家庭使用指导手册》升级版本，以具体案例指导慢性呼吸系统疾病患者在家庭中有效进行家庭氧疗以及制氧机的使用，科普医疗器械知识。2020年新冠疫情爆发期间，欧姆龙再度创新科普形式，打造“呼吸无阻，一路同行”短视频栏目，邀请各机构专家对常见呼吸疾病进行科普，全力呵护大众呼吸健康。

慢阻肺公益纪录片的发布是欧姆龙在呼吸健康领域的一次创新起点，后续必将持续发力，创造更多优质的科普内容，践行公司用心守护健康的使命，以此加强社会慢病防控能力，助力健康中国战略的稳步实施。

欧姆龙慢阻肺公益纪录片《呼吸无阻 一路同行》进博会首映 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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