上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近年来随着疾病诊疗水平全面提升和患者服务需求升级、医药新零售在我国医疗卫生领域的价值不断凸显。在第四届中国国际进口博览会上，辉瑞中国与海王星辰和一心堂签订了零售战略合作签约仪式，进一步推动医药行业新零售的发展，进一步利用互联网手段，加速创新、打造共赢格局，更好地服务患者。

随着经济发展、社会老龄化、慢性病发病率上升，医药卫生产业持续迅速发展，优质医药卫生产品服务需求日益增加。互联网技术的进步，医药产品销售配送及诊疗保健服务均呈现不断向线上转移的趋势。“辉瑞中国商务负责人张虹谈到，目前零售药店行业正在向“专业药事服务”转型，其健康版图不仅仅是药品零售，而是“打造科技驱动的健康服务平台”。长期以来，辉瑞中国持续以数字化战略为考量，推动连锁药店服务升级。

张虹介绍说，在零售领域，辉瑞中国将一如既往与各方共同探讨整合零售行业建设，不断促进产业生态的深度融合和创新，进一步挖掘零售领域价值，不断创新以提供综合性解决方案。

海王星辰总裁张英男介绍说, 连锁药店可以从患者建档、用药管理、检测咨询全流程提供人性化服务, 本次携手辉瑞，不断推出更多创新方案，造福患者。她谈到：“医药新零售的探索之路有助于更好服务用户。未来签约各方将围绕患者服务，打造商业健康新环境下探讨创新与合作，持续为国民健康助力。”

一心堂董事长阮鸿献在本次战略签约仪式上表示， 作为国内知名大型药品零售连锁企业，致力于打造慢病患者身边的专业慢病管理场景。如何满足包括呼吸疾病、特应性皮炎等疾病广大患者的需求作为战略发展的核心及创新驱动力, 未来, 希望各方携手把更多服务带给中国慢病患者。

辉瑞中国零售战略合作签约仪式 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com