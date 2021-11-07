辉瑞携皮科创新药希必可亮相进博，并举行舒坦明一周年庆典

上海2021年11月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第四届进博会上，辉瑞携治疗中重度特应性皮炎的阿布昔替尼（Abrocitinib）首次亮相进博会舞台，此次展示的阿布昔替尼（Abrocitinib）将为中度至重度AD的成人和12岁及以上的青少年患者带来新的治疗方案。目前已经在英国和日本获批，名为CIBINQO，并于今年3月获得国家CDE优先审评资格。首秀当天公布了CIBINQO的中文名为“希必可”。

来自上海交通大学医学院附属新华医院皮肤科主任姚志荣教授表示：“此次展示的希必可CIBINQO（Abrocitinib阿布昔替尼），属于高选择性JAK1抑制剂，其1小时内血浆浓度达到峰值，1天内观察到瘙痒改善，2周显著改善皮损。多项研究验证Abrocitinib可以快速改善各种中重度AD的症状和体征，特别是瘙痒这一最令患者困扰的症状之一。此外，由于口服给药多种规格，更有利于提高患者依从性和灵活调整剂量。期待Abrocitinib尽快登陆中国，给中重度AD系统治疗带来新的选择。”

值得一提的是，首秀于第二届进博会，降生于第三届进博会的创新皮科药物PDE-4抑制剂舒坦明（克立硼罗），在第四届进博会上迎来了一周岁生日，借此契机，与会专家在现场发布了首个《中国AD患者长期综合管理蓝皮书》阶段性成果。

《中国AD患者长期管理蓝皮书》是由北京大医公益基金会发起的，项目旨在让更多的人了解和重视AD长期管理，提升AD诊治水平和管理水平，帮助AD患者减轻疾病负担，助力全民健康事业发展。成果中显示，三成患者认为AD可以治愈，不会复发；超八成前往医院就诊的受访人群是中重度AD患者；约一半成人AD患者不使用润肤剂；54%的受访患者在皮损、瘙痒消除后立即停药；22%的成人和29%的儿童患者使用药物总时长少于1周。对此，上海市皮肤病医院丁杨峰教授强调，应加强患者疾病教育，加大AD知识科普及宣传力度，提升患者长期管理意识，让患者及家属明白长期管理的重要性，遵循医嘱按时按量用药，坚持定期复查并配合医生进行有效管理，才能减少和预防复发，提高患者的生活质量。

《中国AD患者长期管理蓝皮书》阶段性成果指出，AD需要长期治疗，应建立起良好的医患关系，通过对疾病全程管理获得最佳疗效。在随访过程中，医生应当仔细观察患者的病情变化，及时调整治疗方案，并通过维持治疗，尽可能长期控制症状，减少复发。中重度或易复发AD患者皮损控制后，应过渡到长期“主动维持治疗”，但目前有约六成患者不知道AD需要主动维持治疗。

维持治疗的目的是在AD症状达到缓解期时，继续给予患者延续性治疗，以达到稳定病情，减少复发的可能性。丁杨峰教授表示：“有学者指出，轻中重度AD 患者分别需要持续3 个月、6个月、9-12 个月的维持治疗。对于介意使用激素的患者，尤其是儿童，建议使用非激素类药物进行长期维持治疗。除此之外，即使没有出现任何症状，AD患者也不能忽视日常护理工作，养成良好的生活习惯，防患于未然。”

AD以反复瘙痒为主要症状，严重可引发焦虑、抑郁

特应性皮炎（Atopic Dermatitis，简称AD）是一种具有家族遗传倾向的特殊湿疹，呈现出慢性、复发性、炎症性的特点，以皮肤干燥、慢性湿疹样皮损和明显瘙痒为基本临床表现。由于患者常合并过敏性鼻炎、哮喘等其他特应性疾病，故被认为是一种系统性疾病。

虽然AD在任何年龄都可发病，但每个年龄段患者临床表现不一。上海交通大学医学院附属新华医院姚志荣教授指出：“婴儿期皮损大多在2岁以内起病，多分布于两颊、额部和头皮，以急性湿疹表现为主；随着病情进展，患儿发生哮喘和食物过敏的几率也会明显增高；成人期可由儿童期发展而来或直接发生，好发于肘窝、腘窝、颈前等部位，部分患者也可表现为痒疹样。如果患者表现为湿疹样皮损，应当怀疑有AD的可能，需提高警惕，及早到医院皮肤科进行诊断治疗。”

“反复瘙痒是AD最主要的症状，在用手搔抓时会越抓越痒，易形成‘瘙痒-搔抓’恶性循环，并且瘙痒经常发生于夜间，使患者饱受睡眠障碍折磨，还可引起饮食限制、注意力缺陷等问题，甚至出现负面情绪、抑郁和焦虑等心理疾病，不仅影响患者的工作与生活，还给其家庭和社会造成沉重负担。”姚志荣教授进一步说道：“目前，AD的发病机制尚未明确，但研究认为与遗传和环境等因素关系密切，遗传因素主要影响皮肤屏障功能与免疫平衡，一般有过敏性疾病个人史和家族史者更易患上AD；环境因素包括气候变化、生活方式改变、不正确洗浴、感染原和变应原刺激等也可诱发或加重AD。此外，心理因素如精神紧张、抑郁等也在AD的发病中发挥一定作用。”

创新药物填补治疗空白 为免疫性皮肤病突破性治疗带来曙光

对于AD，临床主要以药物治疗为主，常见药物包括外用糖皮质激素（TCS）、外用钙调神经磷酸酶抑制剂（TCI）、外用磷酸二酯酶4（PDE-4）抑制剂等。复旦大学附属华山医院徐金华教授指出：“外用药物是治疗AD的基本方法之一，但在使用上各有特点。其中，TCS是AD的一线疗法，能够快速有效止痒抗炎，但很多人担心长期大面积使用会带来副作用，如皮肤萎缩或色素沉淀等，心存顾虑不愿意使用。TCI在使用后最常见的不良反应是灼烧感和局部瘙痒，并且部分TCI类药物要限制阳光暴露，不应用于免疫受损人群。去年上市的创新外用PDE-4抑制剂，属于小分子、非激素抗炎药，在我国可用于2岁及以上儿童和成人轻度至中度AD患者的局部外用治疗，使用人群无特殊限制，不仅避免了糖皮质激素的不良反应，而且对机体免疫功能影响较小，可长期使用。

而对于中重度AD患者，最主要的诉求是快速缓解瘙痒，但是目前可供选择的药物效果非常有限，并且药物的时效性、安全性、方便性与可及性层面均都有待提高。当前，针对AD治疗全新机制JAK1抑制剂的研发将为患者带来突破创新的改变。

“作为国内第一个且唯一获批用于AD的外用PDE-4抑制剂，舒坦明与进博会有着深厚的渊源，曾在第二届进博会上首次亮相，并于第三届进博会正式上市；经过一年的发展探索，舒坦明已走向全国各地，相信舒坦明将持续为患者带来更多获益。今年，希必可CIBINQO首次亮相进博会舞台，期待在不久的将来CIBINQO能为中国的AD患者带来新的治疗选择。”辉瑞公司全球战略及业务发展亚洲负责人杨樱女士表示：“未来，辉瑞将始终秉承‘为患者带来改变其生活的突破创新’的不变承诺，为中国患者带来更多皮科创新产品。”

来自国内特应性皮炎领域的知名专家、资深学者汇聚一堂，从疾病知识、诊疗现状、长期管理等方面进行了深入的交流与研讨，为AD长期规范管理出谋划策，以提高医生及患者对AD长期管理的关注和重视，倡导AD长期科学管理方案，帮助广大AD患者更好地控制疾病，减少复发。

注： CIBINQO (Abrocitinib)尚未在国内获批上市

辉瑞携皮科创新药希必可亮相进博，并举行舒坦明一周年庆典 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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