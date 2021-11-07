超级工厂里的流动工人_凤凰网

▲2019年11月，中午时分，穿着制服的年轻人在厂区旁的食肆排档内觅食 图/视觉中国 苹果公司数百亿美元的季度营收背后，有数以万计中国工人的劳动。其中，十余万人汇聚上海“苹果村”，走上生产线，为一万元季度奖励，重复着每天12小时的枯燥与劳累。 文 / 南方人物周刊记者 王佳薇 发自上海 “想办法学门技术，不要进工厂” 上海市浦东新区康桥工业区，一座可容纳十万人的工厂，工人如潮水般来去，人数最盛时是八九月，可达十余万。调节这一数字的并非工资，而是一个叫“返费”的东西。 返费，可以理解为给流动工人三个月工期满后的额外奖励。它不仅是反映工厂订单的晴雨表，也成为工厂调控工人数量的手段。旺季用工需求大，返费随之水涨船高；淡季时，返费下降，工人如候鸟般四散。 过了国庆节，上海昌硕的返费跌至6000元。一个月前，“返费”还是11000元。 “往年9月底、10月初 （返费） 是最高的。”今年大量招聘开始得早，“到了9月初已经开始掉价了。”在昌硕附近一家劳务公司工作多年的凌敏告诉我。 返费由来已久。不少劳务派遣公司的人告诉我，至少有四五年了。凌敏说不准是哪一年的事。但在2011年，她初次从老家进昌硕打工…