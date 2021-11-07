多地迎来“初雪”旅企开打冰雪旅游卡位战初雪度假雪季雪景旅游_手机网易网

多地迎来“初雪”旅企开打冰雪旅游卡位战 2021-11-07 21:30:17 北京商报 正逢立冬时节，多地相继迎来 初雪 ，冰雪 旅游 热度也再次升温。11月7日，北京商报记者从多家OTA获悉，随着北京2022年冬奥会的临近，部分OTA平台 “ 雪景 ”“赏雪”相关旅游搜索热度环比上涨213%，这也意味着，冰雪主题 度假 、冰雪运动等旅游项目都将迎来更多客流。与此同时，各家旅企也纷纷推出冰雪旅游的相关优惠活动，争抢冰雪所带来的红利。在业内人士看来，随着国内旅游消费水平的提升，人们对于冰雪旅游的需求也在逐渐发生变化，而推出多样的玩法也就成为了各旅企所要探索的问题。 “赏雪”旅游热度环比上涨213% 初雪降临，人们想要出门“踏雪寻梅”的心情逐渐高涨。 天气预报显示，北京、天津、内蒙古、河北、陕西、辽宁、吉林、黑龙江等地迎来大到暴雪。人们在朋友圈赏雪的同时，也想出门身临其境地感受一下初雪的到来。根据同程旅行大数据显示，11月7日上午，“雪景”“赏雪”相关旅游搜索热度环比上涨213%，除了北京故宫、西安古城墙等热门赏雪景点之外，各地可以看雪的度假酒店也受到了游客们的关注。 其实，不仅是因为 …