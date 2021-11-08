三亚“农业+旅游”结硕果 打造乡村振兴新业态 丝路中国 中国网

种树卖果、种稻收粮……一年劳作只收获一季的农业，怎样才能由单一收入变全年收益？三亚市通过农业与旅游“联姻”，催生乡村振兴新业态，卖农产品的同时也“卖风景”，实现农业全链条拓展、升级。在11月4日三亚市“旅游+”产业融合示范企业授牌中，9家“旅游+”示范企业中，农业企业就占了6家。 大茅奇幻世界共享农庄内已成熟待采摘的火龙果。记者 利声富 摄 在大力实施乡村振兴战略号角声中，三亚市农业农村局积极推动农旅融合发展，培育农业产业发展新业态。目前，三亚有休闲农业常态接待游客的园区30个，其中全国休闲农业示范点5个，全国五星级休闲农业与乡村旅游示范园区4个、四星级3个，三星级1个，海南省休闲农业示范点11个。三亚越来越多的村庄搭上乡村振兴的“快车”，村民尽享现代休闲旅游红利的同时，收获满满的幸福感。 乡村变景点田园变乐园 11月7日，立冬，三亚市吉阳区亚龙湾国际玫瑰谷依然鲜花盛开，吸引游客前来参观游览，景区附近农家乐老板们忙晕了头，也乐开了怀。距离十几公里处，民风淳朴的中廖村农田、果园、鱼塘、河道边，骑行、漫步的游客悠闲在体验乡村生态游，累了就坐在冷饮店、咖啡厅里品咖啡、喝清甜的椰子水，很是惬意…