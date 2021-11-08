携程:与沙特阿拉伯旅游局签署合作协议

【品橙旅游】近日，在英国伦敦举行的伦敦世界旅游交易会上，沙特阿拉伯旅游局（STA）与携程集团达成合作协议。根据协议，携程集团将与沙特阿拉伯旅游局在产品、技术、目的地营销等方面展开深度合作，提升沙特阿拉伯旅游业的全球影响力。 据悉，携程集团将通过旗下包括携程旅行网、去哪儿网、Trip.com、Skyscanner（天巡）、Travix和MakeMyTrip在内的全球化品牌矩阵及服务网络，根据优质客源市场的消费需求，助力沙特阿拉伯旅游局更好地输出定制化的旅游产品、科学制定促销政策，以吸引更多游客到访沙特阿拉伯，力争实现“2030年国际和国内游客达到每年1亿人次”的目标。 沙特阿拉伯旅游风景图 沙特阿拉伯旅游局首席执行官Fahd Hamidaddin说：“协议的签署表明了我们对于同业内领先品牌进行广泛合作，以及为为旅行者提供非凡体验的强烈愿望。全球化的合作也将有助于将沙特阿拉伯成为一个领先的休闲旅游目的地。” 携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章表示，作为携程集团在沙特阿拉伯地区达成的首个高级别合作，对于合作协议的签署感到由衷的高兴。凭借全球化的服务网络和对市场专业的理解，携程集团期待与全球…