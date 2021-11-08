旅游、航空股迎久违暴涨！新冠特效药频传好消息 疫情有效控制不远了？_凤凰网

8日上午，A股市场整体指数依然窄幅震荡，不过板块再现大分化，生物疫苗和新冠检测股均重挫。而酒店、旅游、航空等股票却纷纷大涨，两者之间有何逻辑关联？ 另外，新能源赛道的锂概念再次强势领涨，几乎是“有锂”就大涨，其中市值超过2000亿元的亿纬锂能盘中再次大涨超过16%。 到底发生了什么？ 生物疫苗和新冠检测股集体重挫 港股康希诺盘中一度跌超20% 行情数据显示，今天上午，A股和港股市场生物疫苗和新冠检测股均大跌。 生物疫苗股方面，A股市场的康希诺-U盘中一度暴跌超过10%，股价创今年以来新低。沃森生物盘中大跌超过6%，跌破50元大关，较年内高位已腰斩。复星医药、金雷股份、智飞生物等盘中跌幅超过5%。 A股市场新冠检测概念股方面，迪安诊断、圣湘生物等盘中一度暴跌超过7%。 港股市场方面，相关概念股跌幅更大。比如港股康希诺生物-B盘中一度暴跌超过20%，复星医药港股盘中一度下跌约10%，不过后来跌幅大幅收窄。 消息面上，近日，药企默沙东宣布其小分子药物Molnupiravir获得英国药监局批准上市，成为获批用于治疗成人轻度至中度新冠感染的口服药物。 美国辉瑞制药近日也披露其研发的新冠口服药Pa…