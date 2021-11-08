“益起心跳”，跳水女皇化身心跳大使，呼吁关注心脏健康

美敦力携起搏领域创新智慧集体亮相第四届进博会

上海2021年11月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 昨日，由美敦力公司主办，奥运跳水冠军吴敏霞与心脏疾病专家们联合发起的“益起心跳”科普公益项目，在第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）顺利启动。吴敏霞担任本次活动的公益大使。会议上，奥运冠军与心脏疾病治疗领域的众多专家隔空对话，共同探讨我国心脏疾病形势，希望通过公益科普活动，推动我国心脏疾病防治事业的长远发展。

后疫情时期新常态下，进博会继续发挥国家构建国内国际双循环的窗口作用，再次成为履行中国承诺、挖掘中国机遇、注入中国信心的“大舞台”，也是各界加强经贸交流合作，促进互利共赢的重要平台。过去的三年里，进博东风吹动世界交流的一池春水，世界上最小的心脏起搏器 — 无导线起搏器 Micra 在连续三届进博会中占据 C 位，被央视等媒体广泛报道，让许多公众直接或间接的了解到了起搏疗法，这对我国心律失常等慢性疾病防治有很大的促进作用。除了四届进博会的宠儿无导线起博器，在科技快速进步以及进博会溢出效应下，美敦力引进一系列3T MRI起搏器和除颤器，用于治疗心动过缓和心脏性猝死患者，让他们的治疗和世界接轨，也让更多的中国心律失常患者临床获益。这让我们看到了以创新科技打通科普信息传播道路的新希望，帮助我们锚定了更高的科普目标，促成了本次“益起心跳”科普公益项目。

随着我国人口老龄化的进展和生活方式的改变，心律失常发病率快速上升，且呈年轻化和不断增长的趋势，但大众对于疾病仍然知之甚少。中国医学科学院阜外医院张澍教授说到：“我国心律失常诊疗形势堪忧，从整个社会层面来看，心律失常的知晓率、诊断率、治疗率都处在较低的水平。同时我国起搏治疗的普及率，也不到欧美发达国家的十分之一。心动过缓，是心律失常的一个重要类型，正常成人心跳在每分钟60-100次之间，如果低于60次是心动过缓，如此的心跳频率将无法保证心脏在日常活动或正常运动时输送足够的血液到人体各器官，患者常常会表现出胸闷气短、头晕乏力等症状，这些都是疾病的信号，大众所说的‘心跳越慢越健康，越长寿’其实是错误的认知。”面对如此疾病形势，扩大疾病科普力度、加速创新医疗落地两种重要举措需要‘双轨并行’，一体推动我国心律失常疾病防治关口前移，让更多人远离疾病。

心脏性猝死防治也是心律失常疾病防治中的一大重点、难点。中国医学科学院阜外医院华伟教授介绍说：“我国每年有超过54万人发生猝死，其中90%以上猝死事件发生在医院外。判断心动过速导致猝死风险的重要指标是射血分数，它可以通过心脏超声获得，就像心脏上的红绿灯，当射血分数小于40%时，心脏就亮起了红灯，需要提防猝死风险。总体来说，这些悲剧事件很大程度上源于患者对于心律失常疾病的不了解，我国心律失常疗法科普势在必行。”

创新科技的发展，让我们看到了现代医学的诸多可能性，如果能让更多的患者了解疾病，认识到治疗的重要性，或许能挽救更多的生命、保住一个个美满的家庭。这也是本次‘益起心跳’科普公益项目的初衷，吴敏霞说到：“健康的跳动，源于持续的关注和爱护，我希望能以‘心跳’大使的身份，携手美敦力以及心脏领域的专家们，帮助更多人了解心脏健康知识，为我国心脏疾病防治事业贡献一份力量。未来我还将通过更多公益宣传形式，为大家科普心脏健康，与大家‘益起心跳’。”



奥运跳水冠军吴敏霞呼吁大众关注心脏健康

今年，进博会仍在释放更高水平对外开放的强烈信号，美敦力除了把握新发展格局下中国市场的新机遇，带来更多前沿疗法和技术。还会以推动公共卫生体系建设、探索公众守护等实际举措，对中国市场长期发展向好和持续扩大开放投出的信任一票。美敦力中国区心脏节律管理、诊断业务及机械支持业务部门副总裁林松介绍说：“此次‘益起心跳’科普公益项目就是探索道路上的一次重要尝试，希望能藉此项目，铸就防治心律失常疾病的钢铁长城，真正与中国患者“同心跳、共呼吸”

活动的最后，中国医学科学院阜外医院张澍教授、中国医学科学院阜外医院华伟教授、四川大学华西医院黄德嘉教授、武汉大学人民医院黄从新教授、中山大学孙逸仙纪念医院王景峰教授、美敦力中国区心脏节律管理、诊断业务及机械支持业务部门副总裁林松宣布“益起心跳”科普公益项目启动。来自全国的众多心律失常领域专家们也向大众发出了关注心脏健康的呼吁，共同见证了“益起心跳”科普公益项目启动，他们是江苏省人民医院曹克将教授、江苏省人民医院陈明龙教授、新疆医科大学第一附属医院汤宝鹏教授、复旦大学附属中山医院宿燕岗教授、中国医学科学院阜外医院陈柯萍教授、福建省立医院陈林教授、浙江求是心血管病医院沈法荣教授、武汉亚心总医院苏晞教授、北部战区总医院王祖禄教授、南京鼓楼医院徐伟教授、解放军总医院第一医学中心王玉堂教授、安徽省立医院严激教授、云南省第一人民医院范洁教授、四川大学华西医院刘兴斌等教授。

奥运跳水冠军吴敏霞作为本次“益起心跳”科普公益项目的“心跳大使”，再次向大家发出呼吁，邀请大家共同传播科普、关注健康、益起心跳。

“益起心跳”，跳水女皇化身心跳大使，呼吁关注心脏健康 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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