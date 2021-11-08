厦门2021年11月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》中文版“卓越管理奖”及“卓越管理人物”榜单揭晓。RingCentral铃盛全球副总裁及大中华区总经理Marc Chan陈志豪先生凭借实践案例《后疫情时代管理模式的变革者》荣获“卓越管理人物”奖。

未来管理大会

该榜单在《哈佛商业评论》主办的“未来管理大会 — 未来启示录”上进行公布。在未来管理大会现场，多位国际知名学者、科学家、企业家、投资人及各行业精英人士一同洞见未来，以更生动、更具活力的方式，展望未来的可能。

后疫情时代管理模式的变革者

Marc Chan先生是财富500强和福布斯全球2000强公司的资深高管。专注于北美、亚太和大中华区市场，在企业软件行业拥有20多年的推动创新、以价值赋能客户和驱动营收增长的成功经验，在数字化转型、企业管理和领导力发展方面取得了卓越成就。他曾任SAP全球副总裁，帮助多家世界五百强企业成功实现数字化转型，目前担任RingCentral全球副总裁及大中华区总经理。

疫情的全球爆发，让云通信软件更快更广泛地被大家认识和应用，它有效地帮助企业让业务得以延续。RingCentral（中文名：铃盛）正是全球统一商务通信行业的领袖，已连续七年荣膺Gartner UCaaS(统一通信即服务)行业魔力象限领导者。

在Marc Chan先生的带领下，疫情没有成为铃盛的瓶颈，行之有效的管理方式反让铃盛在全球危机中脱颖而出。Marc Chan先生带领中国公司进入了高速发展期，铃盛中国从青涩走向成熟，并率先开启了从传统办公模式到混合办公模式的变革。

混合办公模式增加了铃盛作为雇主的吸引力，并移除了铃盛吸纳人才的地域限制。混合办公模式下，公司抵御风险能力显著增强。尽管混合办公给管理和协作带来了新的挑战，但铃盛中国团队依旧取得了优异的业绩，表现出了更高的员工敬业度。公司在2019年和2020年连续两年获得了 HR Asia亚洲最佳企业雇主奖，同时还获得了2020 – 2021 年Mercer中国卓越健康领袖奖。2021年9月，由“卓越职场认证 大陆地区机构”发起的认证中，RingCentral中国近八成员工参与了匿名调研问卷填写，有99%的员工认为RingCentral铃盛“是一个理想的工作场所”。 卓越职场认为：此项荣誉源于RingCentral 铃盛员工在“卓越职场®Trust Index”调研中的真实反馈，体现了员工对于RingCentral铃盛职场文化的高度认可。

Marc Chan先生相信，员工的成功便是公司的成功。而混合办公模式，正是在后疫情时代，Marc Chan先生带给员工最好的影响、最大的变革。它帮助员工建立个性化的工作方式，能够更好地安排工作和生活，成为更加怀有热情的职场人，也成为更加称职的家人和朋友，实现作为职场人和社会个体的意义。

在国内“混合办公模式”仍旧是少有的举措，但在全球范围内也已看到广泛的讨论。Marc Chan先生前瞻地变革了RingCentral铃盛的办公模式，引领了后疫情时代管理模式的思考。

中国管理界奥斯卡

创刊于1922年的《哈佛商业评论》（Harvard Business Review）是管理学权威读物，也是哈佛商学院标志性杂志。

“卓越管理奖”被誉为中国管理界的奥斯卡，由《哈佛商业评论》中文版发起，笃信“最前沿、前瞻性的商业理论，最具借鉴性、操作性的践行成果，最具影响力、有效的商业价值”，旨在给中国商业世界提供普适性的启发。

该奖项的评选自2021年6月启动，历经数月的征集和甄选，《哈佛商业评论》中文版携手中国有影响力的商学院、智库和投资机构，评选出了经济新周期的数字领跑者，新经济王者，市场颠覆者，可持续先驱，及员工心中的“优秀雇主”。

RingCentral铃盛Marc Chan荣获哈佛商业评论“卓越管理人物”奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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