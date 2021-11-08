上海2021年11月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月8日，第三方检测认证机构TUV南德意志大中华集团（以下简称“TUV 南德”）于2021第四届中国国际进口博览会（以下简称“2021 进博会”）期间与港华能源投资有限公司（以下简称“港华能源”）就通过在建设光伏、风电、储能、燃气发电等综合能源利用项目中引入第三方技术支持，以实现建设优质项目、控制质量风险、保护投资收益，共同促进实现“碳中和”达成全方位战略合作。此次战略合作协议签署将进一步加深双方在综合能源利用项目建设全周期的一站式技术服务的合作与发展。TUV 南德大中华区智慧能源副总裁以及南德新能源汽车检测（江苏）有限公司总经理许海亮，港华能源副总裁张晶、港华能源技术总监张屹等领导共同出席并见证此次战略合作签约仪式。



TUV南德与港华能源达成战略合作

今年10月26日，国务院官网发布了《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》并提出要大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。

在“双碳”目标的进程中，此次TUV南德与港华能源的战略合作签署，将在“光伏+储能”领域展开全方位合作。TUV南德作为全球领先的第三方技术服务公司之一，深耕中国光伏及智慧能源十多年，具有丰富的检测认证经验，能够从原材料到系统终端的全产业链，提供一站式、多市场的技术解决方案。此次战略合作将整合双方的优势资源，提升港华综合能源全周期一站式技术服务水平，共同赋能“双碳”战略目标的实现。

“港华能源致力于为工业园区、商业综合体、数据中心等用户提供高效清洁的多能（冷、热、电）联供、光伏、储能、充换电站、综合能源服务，积极构建合作共赢的能源互联网生态圈，而TUV南德的专业技术团队熟知光伏电站与关键设备的相关标准，并在新能源产品的质量检测、质量控制、技术服务、电站质量验收等方面拥有多年丰富的经验，其出具的测试报告也一直广受各大金融机构与保险公司的认可。港华能源与TUV南德的强强联手，势必可以实现互利共赢。”港华能源副总裁张晶如是说。

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TUV南德与港华能源达成全方位战略合作协议涉及综合能源利用项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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