勃林格殷格翰在四川成都投资建设德国金标准卒中康复中心

展商变投资商

上海2021年11月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的生物制药企业勃林格殷格翰与成都市温江区政府共同宣布将在四川成都医学城投资建设德国金标准卒中康复中心，助力提升四川乃至整个西部地区的卒中康复水平，造福当地广大卒中患者和家庭。勃林格殷格翰在第四届进博会期间与成都温江区政府正式签署了投资合作协议。该投资项目充分彰显了进博会“展品变商品、展商变投资商”的溢出效应。



签约仪式

德国标准康复中心将落地成都，助力西部卒中

脑卒中，俗称“脑中风”，是导致我国成年人死亡和残疾的首要原因。根据最新全球疾病负担研究显示，中国总体卒中终生发病风险为39.9%[i]；每年新增300多万卒中患者[ii]。脑卒中发生后，如果未能及时救治，患者可能遗留感觉、运动、认知、语言、情绪和精神等方面的后遗症，其中有70%-80%的患者因丧失生活自理能力而需要照护[iii]，这给患者、家庭、社会带来沉重的负担。康复治疗是患者得以回归生活正轨的重要途径。

脑卒中的防治需要全社会的共同努力。《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出防治卒中等重大疾病，并健全治疗 – 康复 – 长期护理服务链。

作为深耕卒中领域的领跑者，勃林格殷格翰整合了自身优势和经验并携手相关合作方，以患者为中心，推出了创新的“卒中整体解决方案”，覆盖预防、疾病教育、检测、急救、诊断、治疗、康复七大模块。作为“卒中整体解决方案”的重要组成部分，勃林格殷格翰旗下的卒中康复品牌霁达康复于2018年进入中国上海。霁达康复运用德国神经康复百年经验，并基于坚实的循证医学证据，旨在将世界一流的卒中康复模式引入中国。

四川成都是霁达康复在上海之外的首个“落户”城市。霁达康复成都项目拟包括霁达康复线下实体康复中心和霁达康复互联网医院。勃林格殷格翰计划在成都医学城建设规划面积约13,500平米的线下实体康复中心，计划开放床位约150张。康复中心以神经康复为核心，卒中康复为特色，将德国标准的康复治疗及全球领先康复技术引入中国，并与勃林格殷格翰的“卒中整体解决方案”相结合，为患者提供个性化、规范化及专业化的“德国金标准”健康管理服务。霁达康复互联网医院拟成为线下实体康复中心业务的延伸，为轻度及中度卒中患者提供即时的医师在线咨询。同时，由BIX数字实验室研发的数字化卒中治疗方案(Digital Stroke Rehab)将在互联网医院平台上为卒中患者提供数字化的居家康复训练支持和指导。

依托于霁达康复线下实体康复中心和互联网医院，勃林格殷格翰将全力支持政府关于卒中慢病管理的相关政策落地，从科研合作、人才培养、创新支付、病患转诊、卒中中心建设等多方面打造卒中全病程管理生态圈。

进博溢出效应的典范：搭桥梁 促共赢

勃林格殷格翰“卒中全病程解决方案”及霁达康复连续两届在进博会亮相，获得了多方关注和瞩目。成都温江和勃林格殷格翰通过进博会期间的互动和了解为双方合作打下了坚实的基础， 2021年7月进博会“走进四川”活动的成功举办更是进一步坚定了企业投资四川的信心和决心。

勃林格殷格翰中国总裁兼首席执行官高齐飞先生表示：“四川省政府和成都市政府推出的‘健康四川’、‘健康成都’一系列相关政策与我们‘卒中整体解决方案’的理念高度契合。我们希望借助此次合作，为四川乃至整个中国西部地区的卒中管理事业添砖加瓦，助力四川构建健康老龄化社会、提高老年人健康水平。同时，勃林格殷格翰很高兴能够成为进博会从展商到投资商的身份转变模范案例。今年是勃林格殷格翰进入中国市场27年，中国鼓励医药创新的政策和环境以及进博会溢出效应，让我们更加坚定‘扎根中国、服务中国’的承诺，希望能够将更多创新产品和疾病解决方案带给中国，也希望与更多的合作伙伴构建长期紧密的合作关系，为中国城市构建完善的卒中防治体系、建设健康城市做出不懈努力，助力‘健康中国2030’的实现。”

成都市温江区领导表示，健康是人类最本能、最持久、最终极的需求，近年来，温江自觉肩负成都医药健康产业发展重大使命，也是为了更好满足人民群众对健康的需求。勃林格殷格翰投资温江将助推成都医药健康产业高质量发展，造福更多的患者和家庭，相信在双方的共同努力下，此次合作必将取得圆满成功。

[i] 《中国脑卒中防治报告2019》编写组，中国脑卒中防治报告2019（概要），中国脑血管病杂志2020年5月18日第17卷第5期 [ii] 《现有患者1494万，每年新发病例33万，要命的卒中，来势汹汹》，中国医学论坛报今日循环，2018年11月7日 [iii] 张通.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国医学前沿杂志(电子版),2012,4(06):55-76.

相关链接 :

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