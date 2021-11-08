打造“骑行+旅游”新地标！2021粤港澳大湾区青年自行车联赛肇庆站_中华网广东

北京时间11月7日上午, 2021粤港澳大湾区青年自行车联赛 在肇庆再度打响。联赛来到第二站,有更多实力强劲的选手参赛。本站比赛在肇庆新区体育中心举办,办赛地点紧邻鼎湖山国家5A级景区,数百名参加者在比赛之余还能饱览肇庆美丽风光。 精彩的暖场表演拉开了本站开幕式的序幕。 肇庆市政府党组成员、副市长、肇庆新区党工委书记唐小兵,广东省黄村体育训练中心主任、广东省自行车运动协会会长蔡建祥,肇庆市文化广电旅游体育局党组副书记、一级调研员夏燕庆,鼎湖区委常委、宣传部部长谢政, 肇庆新区党政综合办公室主任林志,广东省黄村体育训练中心副主任、广东省自行车运动协会秘书长江金旭,东京奥运会女子4X100米接力第六、2021年全运会女子4X100米接力冠军、女子100米和200米第三、2014年南京⻘奥会女子100米冠军梁小静,2021年全运会男子4X100米接力冠军、东京奥运会男子4 X100接力队员、2021年全运会男子100米第四、2021年全运会男子4 X200米接力亚军、2021年全国田径锦标赛男子200米冠军严海滨,广东省自行车运动协会副会长戚宇,鼎湖区文化广电旅游体育局局长陈嫣妮以及广东省自…