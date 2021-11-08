在“四叶草”来场“环球旅行” 草间弥生旅行环球旅行_手机网易网

在“四叶草”来场“环球旅行” 2021-11-08 17:36:54 第四届进博会开幕以来，“四叶草”展馆里热闹非凡。漫步其中，感觉就像在进行一场“环球旅行”，会遇到讲不同语言的人、各具特色的“黑科技”、不同口味的美食、充满异域风情的文化盛宴，让人应接不暇。当然，还有随处可见的吉祥物熊猫“进宝”，它们“挥手迎宾”，仿佛在说“欢迎您”。 这几天，不止一次听到参会者说“今年进博会真美、真好看”“进博会越办越好、越来越火”。作为进博会4年的“老友”，记者也深有同感。那么，进博会到底因何而美、为何而火？其实，无论是逛展“旅行”，还是参加论坛、听嘉宾们畅谈，都能轻松发现答案——进博之美，源于开放。 6日10：50许，在进博会消费品展区，德国卡赫全球首发了第三代人工智能清洁机器人。当天，欧莱雅、迪卡侬、斐乐等品牌也发布展示了其“得意之作”。进博会上，“宝藏”可谓比比皆是，乒乓球教练机器人、氢能源赛车等一大批展品集中亮相、争奇斗胜，让“四叶草”变得多姿多彩、人气旺盛。 “快来看，这里有张大千的《味江》，有莫奈的《小艾莉的海角》，还有草间弥生的大型雕塑《南瓜》……天啊，我难道是在逛大型国际艺术展吗？”…