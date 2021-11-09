当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 深圳敦促“非居改保”解决新市平易近、青年人租房问题 时间：2021-11-09 12:54:59 来源：本站 阅读：4382030次 《通知》是落实国务院于今年7月发布的《关于加速成长保障性租赁住房的定见》(以下简称《定见》)的有益试探。《定见》提出，新市平易近、青年人等群体住房坚苦问题仍然斗劲凸起，需加速完美以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障系统。 11月1日，深圳住建局就《关于既有非栖身衡宇刷新保障性租赁住房的通知》(以下简称《通知》)公开搜聚定见，指导既有非栖身衡宇刷新为保障性租赁住房(以下简称“非居改保”)，面向本市的新市平易近、青年人等群体出租，改建后的保障性租赁住房项目年度房钱涨幅不跨越5%。 据体味，与公租房首要面向低收入群体分歧，保障性租赁住房首要解决进城务工人员、新就业年夜学生等新市平易近、青年人的住房坚苦问题，不设收入线门槛，以建筑面积不跨越70平方米的小户型为主，房钱低于同地段同品质市场租赁住房房钱。 按照部署，新市平易近和青年人多、 房价 偏高或上涨压力较年夜的年夜城市，在“十四五”时代，新增保障性租…