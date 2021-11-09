为什么这些酒店拒绝双十一？酒店预售ota飞猪_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 旅界 预售 的悖论 双十一前，赵若菲不胜其扰，她把“今年我们家就不参加双十一了，谢谢！”这句话复制黏贴给 飞猪 、小红书、京东等众多流量平台负责渠道的员工。 今年37岁的赵若菲是一家欧洲小型奢华 酒店 集团的市场销售总监，往年，备战双十一是这家酒店集团中国区办公室的工作重心，但在今年这个业绩艰难的秋天，该集团的选择反而是No。 “直播带货、酒店预售、双十一对我们的帮助真的不大，”赵若菲对旅界分析称，“对于酒店收益而言，做预售的目的要么是回收现金流，要么是预估什么时候能有客源来住，但双十一都做不到。” 在赵若菲看来，目前各个旅游平台的预售，都是不约可退、随心退、过期退，“政策没问题，但问题在于所有的现金流只在OTA平台不在酒店。” 旅界调查发现，无论是行业巨头飞猪、携程，中间的途牛、同程，还是更为小众的璞缇客、周末酒店、托麦酷客，在消费者预定核销前，预付的钱都在OTA，作为优惠提供方的酒店集团却无法提前预支。 “这就导致很多OTA更倾向于永无止境的预售，甚至是明知道短期不可能出行的海外预售，”赵若菲认为，“OTA频繁拉着酒店一起做预售，目的只是为了自身平台的现…