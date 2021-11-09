深圳推动“非居改保”解决新市民、青年人租房问题 _ 东方财富网

11月1日，深圳住建局就《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知》(以下简称《通知》)公开征求意见，引导既有非居住房屋改造为保障性租赁住房(以下简称“非居改保”)，面向本市的新市民、青年人等群体出租，改建后的保障性租赁住房项目年度租金涨幅不超过5%。 《通知》是落实国务院于今年7月发布的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》(以下简称《意见》)的有益探索。《意见》提出，新市民、青年人等群体住房困难问题仍然比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 据了解，与公租房主要面向低收入群体不同，保障性租赁住房主要解决进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的住房困难问题，不设收入线门槛，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。 根据部署，新市民和青年人多、 房价 偏高或上涨压力较大的大城市，在“十四五”期间，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。 近日，各地陆续公布了住房发展“十四五”规划，披露了“十四五”期间拟新增保障性租赁住房数量。 北京、上海、广州、深圳四大一线城市分别提出“十四五”…