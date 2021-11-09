居民小区楼房用水紫外线杀菌消毒设备_志趣网

一、紫外线杀菌消毒器适用范围 自来水、直饮水、纯净水、居民住户大楼、社区办公大楼的二次供水系、旅馆、餐馆用水等；海水、淡水育苗、养殖 ( 鱼、鳗类等 ) 用水 , 水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工等；食品加工工业水消毒、果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头，冷饮制品等；生物、化学制药、化妆品生产用纯净水；电子工业用 * 纯水；污水消毒，市政污水、中水回用、医院用水、油田回注水；循环水：游泳池水、景观水、工业循环冷却水；农业灌溉用水、大水量水体；野外作业、飞机、舰船、潜艇用水。 二、二、紫外线杀菌消毒器的优势： 紫外线杀菌器（生活水箱用紫外线杀菌器）具有无死角、光射条件好、能耗低、设备安装拆卸灵活方便，无二次污染等特点，生活水箱用紫外线杀菌器相对 lvqi 杀菌，它具有不需要添加化学药剂，无二次污染，无混合设备，大大减少设备运行成本，如果是饮用水，生活水箱用紫外线杀菌器安全，不会因为药剂的过量而对人体产生不利的影响。生活水箱用紫外线杀菌器相对臭氧杀菌器，它具有能量消耗小，无大的混合器，无鱼腥味等特点，不仅感观好，而且减小运行成本 三、 三、紫外线消毒器的安装流程： 1 、安装…