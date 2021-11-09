福建平潭：海岛振兴配上智慧钥匙民宿海岛渔民平潭旅游_手机网易网

（记者 林作萍）福建 平潭 综合实验区由以海坛岛为主的126个大小岛屿组成，其中常年有人定居的 海岛 共8个，岛上保留着大片石头厝建筑，是备受追捧的 旅游 胜地，同时也是全国著名的渔业基地，近年来，在中国电信不断完善的信息通信网络加持下，平潭不少海岛的 渔民 们积极拓展智慧养殖、智慧旅游、智慧 民宿 ，岛上管理人员借助安全监控智能调度平台、“平安家园”监控系统等数字化平台提升治理智慧化水平，海岛生活变得越来越美。 加固微波基站 通信网络覆盖126个大小岛屿海上养殖尽在掌握 日落时分，位于平潭南中岛的水产码头一片繁忙景象，渔民们忙着卸饲料、补给养，码头外侧渔排成片。50多岁的郭开明驾驶渔船穿梭其间，前往自家渔排上投喂饲料。他是南中岛上的老渔民，靠海吃海，养殖了近4000笼鲍鱼和其它海产品，偶尔还会在近海打点鱼虾补贴家用，一年稳定能有20多万元的收入。 随着海岛信息通信网络不断完善，手机逐渐成为郭开明海上营生的好帮手。在渔排上，电信宽带和视频监控帮助他实现智慧养殖，无论走到哪里，打开手机就能查看自家渔排的实时动态，大大节约巡视的时间和人工成本。在海上，广泛覆盖的电信4G信号时刻守护他的安全…