直播吧11月9日讯 据日本媒体“日刊体育”报道,日本队 在越南 下榻的 酒店 内,出现了8名新冠确诊病例。 日本队将在11月11日客场对阵 越南队 。11月8日,日本队抵达河内下榻的酒店中,出现了8名新冠确诊病例。 越南队也同样居住在该酒店,不过酒店对于两队采取了泡沫管理模式。越南队负责人表示当前依然“和往常一样”,并没有更换酒店的打算。进入11月以后,越南每天的新增感染病例超过7000人,11月份比赛的主场观众上限为1.2万。 (德里森) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and