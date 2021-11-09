营销3.0时代来临，百度爱番番助力企业在营销变革中脱颖而出

北京2021年11月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当营销步入3.0时代，企业需要敏锐地捕捉消费习惯和市场环境的变化，在营销手段与方式中实现创新和变革，从而更好地达成品牌营收和销售额的增长。

为助力企业智慧卖爆双11，百度爱番番11月4日与Morketing联手举办“智赢双11·新营销，新突破”主题直播活动。百度B2B业务市场负责人王莎莎女士受邀出席本次直播，深度分享了百度爱番番作为智能营销SaaS工具，如何帮助企业抓住新一轮的营销机遇。以下为王莎莎女士演讲内容。

大家下午好。非常开心能有这样的一次机会，通过爱番番的直播，跟大家在直播间里面一起探讨交流跟学习。

今天跟大家一起来交流的主题，叫AI这营销新时代。从这个标题其实不难看出，这其实是一个跟营销相关的话题。那么说到营销，我想来跟大家一起来聊一聊中国的市场营销整体的发展之路。

在1980年之前，可能中国大部分处于计划经济时代，这个时候其实是没有营销这么一说的，那个时候很多的货物其实是供不应求的。

到了改革开放初期以后，到了80年代的时候，大家其实有了市场营销这样一个概念，那么这个概念出来以后，大家是如何去做市场营销的，其实我们主要做的纯靠大量的人工去地推、去扫楼、去做电话的播出。这样一个时代的营销可能更多的是借助人工这样的一个手段，这个手段在现在看来可能是会比较低效的，但是在当时它是一个最核心，也是唯一的市场营销的手段。

随着时代的推移跟技术的进步，到了21世纪，那么就是2000年初，随着整个互联网技术的崛起，我们也就迎来了市场营销的2.0时代，简单来说就是人工去借助互联网平台去做整体的公域型的获客。

大概随着2000年百度等互联网巨头的崛起，我们开始去借助互联网去做营销，初期整体效果其实还是比较可观的，有很多的一些企业其实也尝到了互联网的第一波红利。随着企业的互联网思维也在不断的提升，整个公域获客成本在不断的攀升。

这个时候市场营销之路该怎么去走，这条路如何才能在这个时代走得更宽，走得更长？随着整体公域的获客成本越来越高，私域营销突起，这个时候智能SaaS会被利用到更多的企业。我们整体的营销3.0时代，其实是需要更多的智能SaaS去辅助更多的企业去做营销相关的一些动作。

那么我们这时候再来回顾一下营销1.0时代，像IBM像可口可乐这样一些企业，他们这些企业实际是在90年代初第一波去做营销，那么这波企业现在活的怎么样其实毋庸置疑，这一波企业现在已经成了各行各业的领头羊。

那么到了营销2.0时代，像招商银行，像海尔等等，他们抓住了第一波这样互联网的流量，也就抓住了第一波的这样互联网的红利，在整个营销2.0时代，其实取得了非常大的一个成功跟进步，这些企业现在也是成为了各个行业里面的顶梁柱，发展也是非常可观的。

那么再回到我们现在营销3.0时代，这一场战争应该是刚刚拉开序幕。在这一轮新的营销变革中，您的企业将在未来占据何地？我相信是很多企业应该关注的一个话题，在营销3.0时代，我如何赢得更多的市场，如何赢得这场战争？要怎么去做?企业到底如何在这一场营销变革中脱颖而出？

其实总结来讲的话无非三点，首先我们要把整个宝贵的客户资源去做数字化，这个其实是非常重要的，因为我们一直也提到营销3.0时代就是整个数字化的一个时代，如果我们最宝贵的客户资产都没有完成数字化的转型的话，何谈营销3.0。

接下来就是要去建立企业私域的这样的营销先进的一些玩法，其实很多的嘉宾、学者、老师、企业高管，他们一直在谈的一个比较热的话题就叫私域。

其实私域可能是未来营销中很重的，也是非常值得大家去探索的一个模块，我相信后续私域给大家去发挥的作用，会远远高于大家现在所有的想象。所以建立私域这种先进营销玩法，是我们想去赢取营销3.0这场战争里面比较核心的一个模块。

第三就是我们要去解锁更多的营销玩法。其实营销到了这样的一个阶段，已经不再局限于之前传统的营销，它需要的是创新，需要的是一些新的花招，市场在变，客户的思维也在变。

讲了以上三点以后，其实最重要的是谁能帮我们这么去做，其实所有的这种概念也好，或者说这种方法论也好，其实很多企业应该都是比较了解的，但是究竟谁才能帮助中国的企业去抓住这一轮新的营销变革？

回到这个问题的话，我想跟大家一起来探讨一下。首先我觉得要想帮助大家去抓住新一轮营销变革，必须得有先进的技术，因为我们刚才也有提到说它其实是一场技术之间的战争，所以技术这块其实对于后续的营销来说，其实是一个非常重要的关键因素。

第二，一定要有丰富的经验，在企业服务这块一定是非常有经验的，因为我们要去面对各行各业的一些客户，所以经验这块现在也非常重要。

第三其实还是品牌，其实市场上有非常多的品牌可供大家选择，究竟是哪个品牌才能做得更长久，哪个品牌才能真正的帮助企业去完成这一场战争，可能还是要去选择一个比较信任的品牌。

第三其实就是要去了解市场，了解中国市场。因为国内市场跟国外市场，不管是在营销上面也好，还是在传统的制造上面也好，其实都是存在差异的，要在中国的营销新时代里取得一席之地，我觉得对中国整体的市场包括政策其实要有一定的研究跟了解。

最后还是要有专业的服务，因为所有的营销SaaS产品的落地是需要有专业的扶持团队的。

基于以上5点的话，我们放眼整个的国内市场，谁最合适做这个事情？我觉得百度应该是来首当其冲来去承担这部分责任，那么爱番番其实就是百度推出的一款来服务于企业营销变革的营销云产品。

爱番番我们来整体讲一讲，它助力企业整合管理客户触达渠道，并进行自动化智能化运营，不断优化业务流程，提升客户体验。

简单来说，我们就是去做了一个整体的公域跟私域的结合，我们把公域去做一个整体的流量的触达，通过潜客定投的一个模式，然后更高效更低价的，帮助我们的客户能够更快的更高效的去触达到一些潜在客户，去获取一些低价的线索，同时也获取更有效的线索，这其实是一个降本增效的过程。

那么在公域获客结束以后，我们会通过整体的私域的与转化这边去做一系列的动作。会通过线索管理的一些模块，针对公域回来的线索进行保温，再帮助企业做线索的二次转化。

接下来就是爱番番这边最核心的两个，我觉得对于很多中国企业来说，比较看重的两个特点，首先是爱番番的自动化。什么叫自动化？自动化就是说它在全人群旅程等等一系列结果的执行过程中，全部都是不需要人工参与的。

我们刚才一直有提到说营销1.0跟营销2.0，基本上营销1.0可能是纯靠人工，营销2.0是人工去借助一系列互联网平台去实现，那么到了营销3.0时代，整个的人力成本不断的在攀升，人工的成本越来越昂贵，自动化显得就非常的有意义跟有价值了。

与此同时爱番番还是智能化的，什么叫智能化？

我们会在整个的潜客评分以及线索跟进这一块去实施完整的智能化。刚才也有提到说我的标题叫AI这营销新时代，AI它其实就是人工智能，所以我们在一系列的客户旅程这块全部都做到了人工智能化，帮助企业的营销变得越来越智能。

那么总结一下爱番番，我们其实就是依托技术去实现产品及服务，赋能企业营销全流程，不管是您在潜客定投公域获客这一块以及私域的整体的这种客户培育以及线索培育跟转化这些阶段，整个旅程我们都要去帮助企业去做整体的提升，以及在整个的获客以及转化成本不断的降低，帮助企业能够轻装上阵，更好的去赢得营销3.0这场战役。

爱番番其实从创立之初到现在，我们一直在助力于中国企业的智能营销之路，并且大概经过一年左右的时间，我们其实已经取初步取得了一些成就，我们在各个领域里面其实也有很多有着很好效果的客户。爱番番从创立以来到现在，我们从来没有忘记我们的初衷，要去助力中国企业更好的做智能营销。那么在接下来，我们也不会去停下脚步，不断去助力中国企业在营销3.0战场里面赢得更漂亮。

感谢各位。

营销3.0时代来临，百度爱番番助力企业在营销变革中脱颖而出 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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