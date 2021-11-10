深圳“非居改保”的现实需要与困境突破-房产频道-和讯网

李宇嘉（广东省住房政策研究中心首席研究员） 近日，深圳市住建局发布了《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知》的征求意见稿，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房，予以支持和规范引导。这是对7月初国家发布的指导各地推进保障性租赁住房建设的顶层设计（国办发〔2021〕22号）的落实，也是深圳推进保障性租赁住房的重要渠道。 根据“七普”数据，对比2017年统计年鉴数据，2017-2020年深圳常住人口达到1756.01万人，增长了41%，增速为全国最高，其中15-59岁人口占79.53%。人口快速增长的动力在于，过去十几年深圳 新兴产业 和高新技术成为增长引擎，带动人口集聚。加上落户门槛较低和争抢人才，户籍人口相比10年前翻了一倍，家庭户平均人数为2.25人，比10年前增加0.13人。 这意味着，当下深圳居民不再是10年前的打工候鸟，而是扎根“家燕”。因此，过去一直承担着深圳近70%实际管理人口的城中村，很难再成为新增人口安居深圳的理想选择了。面临高房价，95后、00后的年轻人和新市民更需要体面的、体验感好的、低成本的租赁住房作为扎根…