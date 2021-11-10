这座隐秘在西藏的绝世天堂 再不能错过了日喀则市西藏旅行_新浪时尚_新浪网

文章来源：环球旅行 日喀则，这座隐秘在西藏的绝世天堂，有生之年我们一定要去打卡一次！ 01 “最如意美好的庄园” 日喀则是从古至今的后藏重镇，藏语称“溪卡孜”。 有人说，日喀则是与拉萨并驾的“西藏第二城”。 拉萨有拉萨河，而日喀则有年楚河。 韩红在歌中唱：“我的家乡在日喀则，那里有条美丽的河”。 其中那条“美丽的河”，就叫年楚河。 由于年楚河流域土地肥沃，物产丰美，自古是西藏发达的农业区。 因此，日喀则也自然而然成为了西藏最大的粮仓，藏语“溪卡孜”便意为“最富饶的庄园”。 这里一年四季，风景各异，春夏秋冬，有规可循。 春天，大地解封、万物复苏、冰雪消融、春水荡漾 海拔3800米的日喀则，春天要比内地来得较晚一些。 初春时还是一片荒凉，四五月份时，雪山才渐渐消融、天气逐渐回暖。 草长莺飞、生机勃勃，牛羊马儿可以无忧无虑地吃草，人们可以悠闲惬意地享受春日的暖阳。 夏天，阳光没有春天般的柔和，像一个火辣辣的大圆球，向世界发射出所有的光芒。 但同时夏季也是最适合来日喀则的时候了，届时这里氧气含量最充足，高原反应的发生率也相对较小。 道路两旁，大片大片的金黄色油菜田染遍了整座庄园，好像一位曼妙多…