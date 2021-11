沪媒:国足此次包下整座酒店,酒店待遇提高 2021-11-10 17:28:08 肆客足球App 明日晚, 国足 就将与阿曼队展开较量。今日,据《新民晚报》报道,国足此次出征包下了整座 酒店 ,在酒店待遇上有了不小的提升。 报道称,尽管目前出线形势不容乐观,但 足协 依旧给了球员们非常优越的保障,不仅陈戌源亲自压阵,还包下了福朋喜来登酒店。 酒店方面清空了全部客人,为了给国足团队良好的舒适度。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the