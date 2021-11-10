携程与保利票务达成战略合作 创建“旅游+演出”模式_凤凰网

11月10日，携程与保利票务达成战略合作，双方将围绕会员权益、品牌推广、演出冠名、剧目展演等方面开展深度合作。其中，携程社区将通过多元的形式，为用户带来沉浸式“旅游+演出”新体验。 据悉，作为北京保利剧院管理有限公司旗下优质的文化娱乐生活平台，北京保利票务发展有限公司为全国70余家“保利剧院”，提供票务销售、结算、营销推广和渠道合作等服务。此次携程与保利票务强强联手，将聚焦用户需求，打造“旅游+演出”新场景，实现渠道到消费的价值转化。 携程社区相关负责人表示，此次携手保利票务，创新“旅游+演出”模式，也是携程社区内容升级的又一举措。目前，社区聚集了大批年轻用户，以95后、00后为主。用户除了在平台获取海量旅行灵感外，也在社区种草“旅游+”内容。 目前，携程社区内容覆盖音乐、展览、美食、运动、赛事、潮玩等领域。其中，艺术类内容关注度呈上涨趋势，演出、展览笔记约7万条。数据显示：今年7月以来，携程社区在展览领域开展跨界营销取得积极成效。以单个展览为例，通过营销合作，展览售票量较合作前增长105倍，用户发布相关探展打卡笔记2万多篇。其中线上部分购票占比达到83%，浏览下单购票转化率增长6.5…