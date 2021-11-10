创新“旅游+演出”模式 携程与保利票务达成战略合作

11月10日，携程与保利票务达成战略合作，双方将围绕会员权益、品牌推广、演出冠名、剧目展演等方面开展深度合作。其中，携程社区将通过丰富的内容，多元的形式，为用户带来沉浸式“旅游+演出”新体验。 图片来自携程社区用户@兩兩先生，拍摄于南京保利大剧院 值得一提的是，作为此次合作重要内容之一，剧目展演合作已有新进展。11月3日，改编自奥斯卡金像奖四冠王同名电影，由郝蕾与马天宇领衔主演的明星版舞台剧《寄生虫》北京站与上海站已在保利票务与携程同步开票，引发用户关注。携程数据显示：开票一周以来，舞台剧《寄生虫》热度持续攀升，截至11月9日当天，搜索热度较11月3日上涨200%。 除开通线上售票通道外，携程社区还将联合保利票务推出舞台剧《寄生虫》观演攻略，发放优惠券补贴，发起#最美保利剧院打卡有奖话题等活动，通过输出特色内容，为用户带来更加立体的观剧体验。 据悉，作为北京保利剧院管理有限公司旗下优质的文化娱乐生活平台，北京保利票务发展有限公司为全国70余家“保利剧院”，提供票务销售、结算、营销推广和渠道合作等服务。此次携程与保利票务强强联手，将聚焦用户需求，打造“旅游+演出”新场景，实现渠道到消费的…