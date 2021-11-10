文旅部：建立旅游热点防疫预报机制 将疫情防控关口前移热点旅游_手机网易网

文旅部：建立旅游热点防疫预报机制 将疫情防控关口前移 2021-11-10 16:55:05 中国网财经 中国网财经11月10日讯 据文旅之声微信公众号，文化和 旅游 部将于近期建立旅游 热点 防疫预报机制，将疫情防控关口前移，强化事前预防，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。 该机制通过构建科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制，提前预报可能出现旅游热点的地区，并指导当地文化和旅游行政部门在属地疫情防控指挥部门领导下，严格执行各类疫情防控指南，采取有效措施做好文化和旅游行业疫情防控工作。该机制有利于文化和旅游行业科学防控、联防联控，提升疫情防控能力水平，掌握疫情防控主动权，为保障人民群众健康、促进经济社会发展营造良好环境。 下一步，文化和旅游部将总结旅游热点防疫预报机制经验做法，稳步推进建立旅游目的地热度预报机制，强化安全风险研判，下好先手棋、打好主动仗，及时化解风险、消除安全隐患，切实提高文化和旅游行业抗风险能力。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 No…