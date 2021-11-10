海南发布建设国际旅游消费中心规划 承接海外消费回流餐饮会展旅游_手机网易网

海南发布建设国际旅游消费中心规划 承接海外消费回流 2021-11-10 16:35:15 观点地产新媒体 观点地产网讯： 11月10日，海南省人民政府办公厅发布关于印发《海南省“十四五”建设国际 旅游 消费中心规划》的通知，该规划主要涉及承接海外消费回流、促进消费提质扩容、提升消费供给质量和积极培育新型消费等几个方面。 据观点地产新媒体了解，该规划的主要内容有： 一、承接海外消费回流，主要包括免税购物、国际医疗和国际教育。在免税购物方面，规划要求提升免税购物商业设施环境。加快推动海口新海港免税城建设，推进海口美兰机场二期免税店、海控全球精品（海口）免税城三期，三亚中服国际免税购物公园二期，深免海口观澜湖免税购物城二期改扩建，进一步提升免税商业设施环境。 其次，构建多层次免税购物体系。推动岛内居民日用消费品"零关税"政策落地实施，科学规划岛内居民日用消费品免税店布局，加快覆盖全岛各市县。 再者，打造海南免税核心竞争力。组建免税行业协会，加强行业自律，提高我省免税经营主体国际采购能力，推动引进国际一线品牌，努力实现品牌、品种、价格与国际三同步，增强引导境外高端购物消费回流的能力。 最后，…