海南：支持游戏动漫产业发展 壮大电竞消费动漫产业服务业海南消费品旅游_手机网易网

海南：支持游戏动漫产业发展 壮大电竞消费 2021-11-10 16:25:41 中国网财经 中国网财经11月10日讯 据 海南 省人民政府网站消息，近日，海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际 旅游 消费中心规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出发展目标：到2025年，国际旅游消费中心基本建成。消费供给侧结构性改革成效显著，消费进一步提质扩容，消费型经济迈上新台阶，消费在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的作用显著增强。 在丰富文化娱乐消费内容方面，《规划》提出，壮大电竞消费。支持游戏 动漫产业 发展，用好国产网络游戏试点审批权下放的政策优势，推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。打造游戏动漫产品研发和创新基地，支持优秀原创产品走出去。完善游戏游艺设备分类，严格设备类型与内容准入。以引进承办全球电子竞技顶级赛事为重点，带动游戏、“电竞+旅游”“电竞+娱乐”等产业链发展。培育海南自有电竞赛事体系，建设国家级海南国际电竞资产登记中心，探索适合海南自由贸易港电竞产品交易和积分通用管理新模式。 《规划》全文如下： 海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划 为贯彻落实习近…