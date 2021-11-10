海南：创新住房租赁金融产品，加快推广数字人民币试点海南金融住房租赁旅游_手机网易网

海南：创新住房租赁金融产品，加快推广数字人民币试点 2021-11-10 15:56:37 中新经纬 中新经纬11月10日电 据 海南 省人民政府网站10日消息，海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际 旅游 消费中心规划》。《规划》提出，创新 住房租赁 金融 产品，完善贷款产品框架；加快推广数字人民币试点，增设外币与人民币结售兑换服务点。 从发展目标上来看，《规划》明确，到2025年，国际旅游消费中心基本建成。消费供给侧结构性改革成效显著，消费进一步提质扩容，消费型经济迈上新台阶，消费在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的作用显著增强。 一是旅游消费质量全面升级。 旅游产业体系基本形成，旅游设施、服务质量、经营管理国际化水平进一步提升，高端旅游消费初具规模，旅游消费业态更加完善，旅游消费体制机制与国际接轨，旅游消费内容日益多元化、高端化、国际化。 二是旅游消费品牌更加丰富。 免税购物、国际医疗、留学海南三大品牌建设加快推进，到2025年，吸引境外就医回流50万人次，吸引国际教育消费300亿元、回流5万人，离岛免税品贸易实现倍增。 三是消费供给质量持续优化。 实物消费供给更加充…