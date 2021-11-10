边境上，这个“宾馆”在移动，常常命悬一线……_政务_澎湃新闻-The Paper

推荐：云南长安网 转自：中央政法委长安剑 特别提示：凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体，版权归原作者及原出处所有。所分享内容为作者个人观点，仅供读者学习参考，不代表本号观点 他们把“宾馆”当成了家。 3平方米有多大，就只有一个“宾馆”那么大。 4万多公里有多长，好比“宾馆”跑了地球一圈。 24小时有多久，就是他们每天和“宾馆”一起的时间。 2019年新冠疫情发生以后，为了加强边境地区的疫情防控，云南红河边境管理支队金水河边境派出所隔界抵边警务室干警们直接“住”在了猎豹巡逻车里。 时间一久，“宾馆”就成了巡逻车猎豹的名字了。 蔺发宝和辅警们在边境线上巡逻管控工作，24小时的吃喝拉撒基本全靠一车解决。一天、一周、一月 驻勤在“宾馆”里，是一种什么感觉？ “这路，下次再也不敢走了！” “滴滴滴……” 9月16日6时，天刚蒙蒙亮，一阵清脆的电话铃声在“宾馆”里响起，是村民的求助电话：小树林附近路段坍塌，需要疏通道路。蔺发宝揉了揉酸痛的后腰，调直驾驶座椅，油门轰响，飞驰而去。 在祖国西南边陲，金平腹地隔界村，一辆白色的猎豹巡逻车行驶在崎岖山路上，而山雨裹挟着碎石，不断击打在车顶，让人…