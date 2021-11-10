从候鸟到家燕，深圳“非居改保”的困境与突破 21经济网

深圳，一座充满了活力的城市。新兴产业、高新技术的持续发展，带动了人口聚集。随之生活在这里的人也有了新变化，他们不再是10年前的打工候鸟，而是想要扎根的“家燕”。 对于他们来说，相较于买房或租住在城中村，体面又低成本的公租房无疑是更理想的选择 。数据显示，目前，深圳公租房轮候库内有34.7万人在排队等待，轮候周期在5年左右。 那么深圳究竟要如何有效满足年轻人、新市民的这种对美好租住的需求?本文主要梳理了深圳推进保障性租赁住房的必要性及在实际操作上可能遇到的难题，并在此基础上给出些许建议。推进 “非居改保”，需要困境突破，更需要智慧探索，唯有这样才能总结出可持续发展的实施路径和本地模式。 注：本文作者为广东省住房政策研究中心首席研究员。 近日，深圳市住建局发布了《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知》的征求意见稿，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房，予以支持和规范引导。 这是对7月初国家发布的指导各地推进保障性租赁住房建设的顶层设计(国办发〔2021〕22号)的落实，也是深圳推进保障性租赁住房的重要渠道。 一、扎根第一站 根据“…