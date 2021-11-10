强化事前预防 文旅部将建立旅游热点防疫预报机制热点旅游_手机网易网

强化事前预防 文旅部将建立旅游热点防疫预报机制 2021-11-10 21:15:05 北京商报 通过科学研判，有望提前预报 旅游 热点 可能出现的疫情。11月10日，文旅部官方微信号文旅之声发布消息，将于近期建立旅游热点防疫预报机制，将疫情防控关口前移，强化事前预防。同时下一步，文化和旅游部还将总结旅游热点防疫预报机制经验做法，稳步推进建立旅游目的地热度预报机制。今年暑期和"十一"，受部分地区疫情变化，旅游市场也遭受到一些影响。而旅游热点防疫预报机制建立，能够强化安全风险研判，切实提高文化和旅游行业抗风险能力。 据悉，此次将建立的旅游热点防疫预报机制将通过构建科学研判、分类指导、动态调整、精准防控，提前预报可能出现旅游热点的地区，并指导当地文化和旅游行政部门在属地疫情防控指挥部门领导下，严格执行各类疫情防控指南，采取有效措施做好文化和旅游行业疫情防控工作。 除了将建立旅游热点防疫预报机制，文旅部还要求进一步压实"四方责任"，落实"四早"要求，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。 对于机制下一步的发展，文旅部还将总结旅游热点防疫预报机制经验做法，…