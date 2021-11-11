CuddlyNest：美国住宿初创住宿平台融资350万美元

【品橙旅游】CuddlyNest是一家位于奥兰多的在线旅行社，成立于2017年。近日获得天使投资者投资的350万美元，公司的总资金达到 1400 万美元。CuddlyNest将利用这笔资金扩大其团队规模并增加新的产品功能。 CuddlyNest表示，它目前在全球200多个国家和地区提供400万个房源的预订服务，提供的住宿类型包括度假屋、酒店、旅馆、顶层公寓和房车。 CuddlyNest联合创始人兼CEO Ritesh Raj对此次融资感到很高兴，他认为投资者的支持是对其企业发展愿景的重大承诺，并为其铺平了新的道路，以将业务发展的更好。 随着游客旅行习惯的转变，企业越来越需要针对游客的新兴需求和新发现的痛点进行策划的搜索选项。CuddlyNest的核心重点是设计终端和最直观的搜索页面，并确保库存始终与搜索意图相匹配，而且种类覆盖范围广泛。 CuddlyNest表示，它专注于通过灵活的取消政策提供更多住宿，因为过去六个月的大部分预订都是有取消的情况。它还将添加筛选功能，以帮助用户识别已实施节能和环保策略的酒店物业。 与其他全球OTA相比，CuddlyNest称其提供最低的佣金，并且它使用费…