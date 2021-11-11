携程: “团建季”周边需求增长124%,成公司超预算

【品橙旅游】进入11月，年底“团建季”来临，什么样的团建方式才能吸引年轻人的目光？携程定制团建业务数据显示，定向寻宝、室内冰壶、疯狂原始人、夏季漂流、以及清凉皮划艇，是今年上半年最受年轻人喜欢的TOP5团建玩法。可见，团建内容是否独特，形式是否新颖，产品是否个性化是团建旅游产品的制胜法宝。携程数据也显示，在创意型团建旅游产品的加持下，“嘴上说不要，身体却很诚实”的年轻用户逐渐成为团建“主力军”。今年上半年，近75%的团建出行人为21-40岁的中青年群体，其中90后占比近四成。 携程定制团建业务全新出发 直击年轻人痛点划分四大创意板块 数据报告显示，我国的团建市场规模已接近千亿元。瞄准这块市场蛋糕，近日，携程定制团建业务进行全面升级与改版，首次在携程APP首页二屏设置“团建”专区入口，并且首次将团建业务划分为趣味定向、酷炫潮玩、主题创意、骑行徒步四大板块供年轻消费者选择。随着定制团建业务的全面升级，团建业务量已经占到携程定制总业务的15%。今年7月份携程平台迎来了团建出游小高峰，7月上旬团建日均单量环比上涨87%，关键词“团建”搜索热度环比上涨213%。疫情常态化下的团建旅游，也逐渐从远…