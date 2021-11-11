“旅游＋文化”为热贡乡村插上“双翼” 丝路中国 中国网

进入11月，金色谷地早晚的空气里裹挟着一股袭人的凉意。驱车来到距黄南藏族自治州同仁市30公里外的扎毛乡，当地有名的风景区蝴蝶滩已是一片金黄，但横亘在南面的麦秀山依然是一片苍松翠柏。 走进乡党委书记王俊安的办公室，他和乡长当增仁青站在窗户旁，指着不远处麦秀山脚下正在加紧施工的集装箱民宿，为记者介绍了他们将如何借助乡村旅游，推进乡村振兴的美丽图景。 地处农牧业过渡区的扎毛乡紧靠麦秀国家森林公园，境内拥有扎毛水库、蝴蝶滩、心形崖等丰富的山水资源和底蕴深厚的民俗文化，扎毛村曾被评为“全国美丽宜居村庄示范”，每年夏秋两季，周边游客纷至沓来，村民们渐渐尝到了乡村旅游的甜头。 “扎毛村草场小，耕地少，要实现乡村振兴，仅仅依靠农牧业显然很吃力。”王俊安说，今年，通过争取村里的意见，最后确定扬长避短，继续走发展乡村旅游的道路。这一决定，也得到了市委、市政府的肯定和相关部门的资金支持。 今年，同仁市乡村振兴局为扎毛村配备了700万元资金，用于改造升级乡村旅游基础设施，在多方考察和反复论证后，扎毛乡确定了最终的方案。 “扎毛乡不仅有着秀丽的自然风光，而且河谷的村庄民俗活动多、民间艺人多、人文景观丰富，春节的…