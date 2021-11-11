为期16天！11月10-26日，青岛全市集中灭鼠-新华网山东频道

记者10日从青岛市卫生健康委获悉，为进一步巩固国家卫生城市创建成果，助力全国文明城市创建工作，有效降低全市鼠密度，预防鼠传染疾病的发生，保障人民群众身体健康，11月10-26日，青岛将在全市范围内开展为期16天集中灭鼠活动。 此次灭鼠活动的范围和标准为：全市社区、村居民区，各类单位，重点是有鼠害的单位和居民户，宾馆、饭店、旅馆、食堂、食品加工业、副食店、超市、垃圾池站、公共厕所、集贸市场、建材市场、建筑工地等场所，以及河道和干渠里的排水口周围，市政下水管道、排水设施等。灭鼠活动按照国标《病媒生物密度控制水平》(GB/27770-2011)C级标准执行。 活动准备阶段(11月15日前)进行灭鼠防病知识和灭鼠方法等方面的宣传发动，结合“三清”“五治”专项行动，做好防鼠设施和鼠害基本情况调查，明确重点地区、重点单位和重点户。 活动实施阶段(11月16-17日)，依照鼠类的生态习性，对门窗、缝隙、下水道、排水口等不符合标准要求的，进行整改完善，切断老鼠流窜的通道;对有鼠害的地区、单位和住户，以及周围的生态环境，选用全国爱卫会推荐使用的溴敌隆和溴鼠灵等抗凝血剂鼠药以及生物灭鼠剂;对有特殊行业要求…