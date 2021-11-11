牙刷毛巾布草都在涨价，本土酒店的全球“供应链危机”零售布草酒店物流酒店业_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 李三更 近段时间，供应链危机成为了全球热议的话题。从全球货运集装箱的“一箱难求”再到国内限电令的实施，供应不畅导致了全线链条的局部断裂。像许多行业一样， 酒店 也没有幸免于此。据空间秘探调查了解，不少酒店供应商由于原材料及 物流 等各方面成本增加，也导致了酒店包括牙刷牙膏“六小件”以及 布草 等酒店日常用品的涨价。全球供应链危机现状下，本土酒店如何“未雨绸缪”？本文略作探讨。 酒店供应正在经历“寒冬期” 目前全球的供应链危机遭遇怎样的困局？从最基本的生活场景中就可以看出：炸鸡店没有炸鸡、圣诞树没有装饰、卡车里没有司机 此次的危机就像多米诺骨牌一样，一行接着一行受到冲击，酒店业也“难逃此劫”。 最受重创的还属欧美国家。英国UKHospitality的供应商联盟的研究显示，如果没有对供应链的即时财政支持，五分之二的企业将被迫关闭，20%的企业面临破产，供应商劳动力可能被裁员324,000人。 北美一家采购公司的经理萨拉·丘吉尔曾在房地产业数据公司Costar的采访中提到，一个装着12到15间酒店客房备品的货运集装箱，过去的成本是1500美元，…