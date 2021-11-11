东莞2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第十二届东莞台湾名品博览会（以下简称“台博会”）今（11日）在东莞厚街·广东现代国际展览中心举行。全球知名的智慧设备制造商英业达再次参展，携旗下最新高科技软件（SW）解决方案暨服务器、AIoT等产品，亮相“5G云端物联网主题馆暨半导体馆”。

英业达再度亮相台博会

本届台博会以“聚焦创新科技聚力融合共赢”为主题，重点呈现5G、物联网、半导体、智慧生活、电子信息产业生态圈，为全国台商台企搭建拓展市场、采购对接的专业平台，为海峡两岸搭建产业合作、融合发展的广阔舞台。

去年，英业达首次参加东莞台博会，引发行业和参会观众的广泛关注。第十二届台博会，英业达再次参展，亮相其中的“5G云端物联网主题馆暨半导体馆”。作为本届展会最大展馆，5G云端物联网主题馆暨半导体馆以5G云端物联网和半导体应用作为主轴，为观众带来云端服务器、云端储存器、物联网设备、边缘智能应用、智能医疗、智能交通等前沿产品。

英业达在本次博览展出工业互联网和智慧制造、端对端5G制造网络解决方案、即时边缘计算（Edge AI）方案等三大系列产品。

端对端5G制造网络解决方案与即时边缘运算（Edge AI）方案：应用领域丰富

端对端5G制造网络解决方案包括Intel服务器,、AMD服务器等产品。例如采用第十一代智能英特尔酷睿处理器，支持高性能和可靠的物联网系统和英特尔锐炬Xe 显卡的边缘计算人工智能物联网系统E200G4；边缘计算服务器E850G4；基于最新AMD EPYC （霄龙）7003处理器的高性能2U24盘位& 2U1N服务器等等。

边缘AI计算是一种分散的计算架构，将AI应用、数据和服务从网络中心节点转移到网络边缘节点。传统的基于云的数据收集和分析系统采用了6个步骤：数据采集、传输、存储、转换、数据分析和大数据分析。相比之下，一个基于边缘人工智能的数据收集和分析系统采用了3个步骤的结构。AI边缘数据分析、传输和大数据分析。由于边缘节点离数据源更近，因此可以加快数据分析的速度，将回程数据带宽要求降低到400倍，并减少延迟。英业达集团旗下英研智能移动也展示了即时边缘计算（Edge AI）方案，该方案具备人工智能边缘推理系统，是一个防水、无风扇的基于ARM的解决方案，可应用于智能城市、安全卫士（无人机）/无人机、服务机器人等领域。

“云计算、大数据、人工智能等技术的兴起，使得企业对服务器的性能更为要求。英业达一直是全球品牌的关键服务器提供商，通过领先的硬件部署能力来赢得客户的信任，不断进行产品创新，推出更多客制化、高性能产品来满足市场需求，帮助客户成长。”英业达企业电脑事业群BU6总经理林宏州（George Lin）表示。

5G时代的电子制造业数字化转型方案：引领行业趋势

面向电子制造企业5G时代的数字化需求，英业达集团（天津）电子技术有限公司展示了完整的制造业数字化解决方案。

设备管理TPMS方案集设备数据采集，设备台账、工具管理，设备维修、保养、点检，备品管理等功能，满足电子行业产品差异化，集成化，高速化，柔性化不断演进的需求，采用低代码技术提供平台化，标准化，自动化产品，适用范围广，交付快速。并且嵌入英业达IPS精益管理思想实现“精益TPM”。

精益制造MOM解决方案实现数字化工厂建模、产品追溯质量管理，物料拉动式精益生产。

智造数据服务提供的核心数据平台包含大数据平台、应用工具、行业知识库、分析服务，以BDCC数据平台和工具集为支撑，自下向上提供数据和知识体系，承载企业全方位可视化管理和BI应用。同时提供配套的应用定制和业务咨询服务，保证落地效果。

在工业互联网、5G制造和边缘运算崛起的大趋势下，英业达将继续深度研发制造服务助力5G技术发展。

关于英业达 （Inventec ）

英业达集团（Inventec Corporation）1975 年创立，早期制造计算机、电话机，后制造NB与服务器，近年，更投入云端运算，无线通讯、智能装置、物联网及绿色能源等；英业达企业电脑事业群（EBG） 成立于1998年，专注于服务器研发制造、提供超大型数据中心、运算密集行业包括互联网及电信运营商最佳解决方案，领先研发制造能力深获客户信任。英业达集团（天津）电子技术有限公司，超过25年智能工厂产品研发及服务经验，作为智能制造解决方案服务商提供集智能工厂规划咨询、软件研发、系统集成、企业运营等一体化服务。2016年，英业达集团和研华科技共同成立了英研智能移动公司 – AIMobile，专注于工业型手持无线设备的研发，提供移动工业设备市场一个更完美更精质的解决方案。

英业达携工业互联网、5G制造网络及高科技产品亮相2021台博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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