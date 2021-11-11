新闻稿 

英业达携工业互联网、5G制造网络及高科技产品亮相2021台博会

新闻机器人 0 View

东莞2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第十二届东莞台湾名品博览会以下简称“台博会”11日在东莞厚街·广东现代国际展览中心举行。全球知名的智慧设备制造商英业达再次参展，携旗下最新高科技软件SW解决方案暨服务器、AIoT等产品，亮相“5G云端物联网主题馆暨半导体馆”。

英业达携工业互联网、5G制造网络与边缘运算高科技产品亮相2021东莞台湾名品博览会
英业达携工业互联网、5G制造网络与边缘运算高科技产品亮相2021东莞台湾名品博览会

英业达再度亮相台博会

本届台博会以“聚焦创新科技聚力融合共赢”为主题，重点呈现5G、物联网、半导体、智慧生活、电子信息产业生态圈，为全国台商台企搭建拓展市场、采购对接的专业平台，为海峡两岸搭建产业合作、融合发展的广阔舞台。

去年，英业达首次参加东莞台博会，引发行业和参会观众的广泛关注。第十二届台博会，英业达再次参展，亮相其中的“5G云端物联网主题馆暨半导体馆”。作为本届展会最大展馆，5G云端物联网主题馆暨半导体馆以5G云端物联网和半导体应用作为主轴，为观众带来云端服务器、云端储存器、物联网设备、边缘智能应用、智能医疗、智能交通等前沿产品。

英业达在本次博览展出工业互联网和智慧制造、端对端5G制造网络解决方案、即时边缘计算Edge AI方案等三大系列产品。

端对端5G制造网络解决方案与即时边缘运算Edge AI方案：应用领域丰富

端对端5G制造网络解决方案包括Intel服务器,、AMD服务器等产品。例如采用第十一代智能英特尔酷睿处理器，支持高性能和可靠的物联网系统和英特尔锐炬Xe 显卡的边缘计算人工智能物联网系统E200G4；边缘计算服务器E850G4；基于最新AMD EPYC™（霄龙）7003处理器的高性能2U24盘位& 2U1N服务器等等。

边缘AI计算是一种分散的计算架构，将AI应用、数据和服务从网络中心节点转移到网络边缘节点。传统的基于云的数据收集和分析系统采用了6个步骤：数据采集、传输、存储、转换、数据分析和大数据分析。相比之下，一个基于边缘人工智能的数据收集和分析系统采用了3个步骤的结构。AI边缘数据分析、传输和大数据分析。由于边缘节点离数据源更近，因此可以加快数据分析的速度，将回程数据带宽要求降低到400倍，并减少延迟。英业达集团旗下英研智能移动也展示了即时边缘计算Edge AI方案，该方案具备人工智能边缘推理系统，是一个防水、无风扇的基于ARM的解决方案，可应用于智能城市、安全卫士（无人机）/无人机、服务机器人等领域。

“云计算、大数据、人工智能等技术的兴起，使得企业对服务器的性能更为要求。英业达一直是全球品牌的关键服务器提供商，通过领先的硬件部署能力来赢得客户的信任，不断进行产品创新，推出更多客制化、高性能产品来满足市场需求，帮助客户成长。”英业达企业电脑事业群BU6总经理林宏州George Lin表示。

5G时代的电子制造业数字化转型方案：引领行业趋势

面向电子制造企业5G时代的数字化需求，英业达集团天津电子技术有限公司展示了完整的制造业数字化解决方案。

设备管理TPMS方案集设备数据采集，设备台账、工具管理，设备维修、保养、点检，备品管理等功能，满足电子行业产品差异化，集成化，高速化，柔性化不断演进的需求，采用低代码技术提供平台化，标准化，自动化产品，适用范围广，交付快速。并且嵌入英业达IPS精益管理思想实现“精益TPM”。

精益制造MOM解决方案实现数字化工厂建模、产品追溯质量管理，物料拉动式精益生产。

智造数据服务提供的核心数据平台包含大数据平台、应用工具、行业知识库、分析服务，以BDCC数据平台和工具集为支撑，自下向上提供数据和知识体系，承载企业全方位可视化管理和BI应用。同时提供配套的应用定制和业务咨询服务，保证落地效果。   

在工业互联网、5G制造和边缘运算崛起的大趋势下，英业达将继续深度研发制造服务助力5G技术发展。

关于英业达 Inventec

英业达集团Inventec Corporation1975 年创立，早期制造计算机、电话机，后制造NB与服务器，近年，更投入云端运算，无线通讯、智能装置、物联网及绿色能源等；英业达企业电脑事业群EBG 成立于1998年，专注于服务器研发制造、提供超大型数据中心、运算密集行业包括互联网及电信运营商最佳解决方案，领先研发制造能力深获客户信任。英业达集团天津电子技术有限公司，超过25年智能工厂产品研发及服务经验，作为智能制造解决方案服务商提供集智能工厂规划咨询、软件研发、系统集成、企业运营等一体化服务。2016年，英业达集团和研华科技共同成立了英研智能移动公司 – AIMobile，专注于工业型手持无线设备的研发，提供移动工业设备市场一个更完美更精质的解决方案。

英业达携工业互联网、5G制造网络及高科技产品亮相2021台博会新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com