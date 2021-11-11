至 2022 年年中，集团将投资超过 6000 万欧元，为旗下 DHL 快递业务单元在英国东米德兰机场的枢纽购买可持续航空燃料。

集团首席财务官 Melanie Kreis 表示：“与Neste公司的合作是我们通过开创气候友好型航空物流，推动环境保护的举措的一部分。”

德国波恩2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第26届联合国气候变化大会期间（COP26），德国邮政敦豪集团（以下简称“德邮敦豪集团”）宣布了其在推动气候友好型航空物流发展方面的又一举措。集团已与全球最大的可再生柴油和可持续航空燃料生产商Neste公司达成一项全新合作协议，将为集团旗下DHL快递业务单元位于英国东米德兰机场的枢纽提供可持续航空燃料。截至2022年年中，DHL将采购价值超过6000万欧元的可持续航空燃料，从而减少7万吨左右的二氧化碳排放，为集团在2030年如期实现30%可持续航空燃料供给的目标奠定了基础。

“作为全球领先的物流服务供应商，我们有责任在引领行业实现可持续发展方面发挥积极作用，”德国邮政敦豪集团首席财务官、世界经济论坛未来纯净天空计划指导委员会成员Melanie Kreis表示。“根据集团2050‘零排放’愿景和‘企业雄心助力1.5摄氏度限温目标行动（Business Ambition for 1.5°C）’，我们承诺将根据集团可持续发展路线图，至2030年投资70亿欧元，用于推动发展清洁运营。”

Neste将作为主要供应商，为DHL快递在英国东米德兰机场的枢纽提供可持续航空燃料。该燃料的可再生原料并非来自棕榈油，而是从废弃食用油中提取。通过这项投资，DHL将以更具可持续性的航空运输，每周通过约165架次欧洲洲内航班和35架次洲际航班从英国出口运送1500吨货物。

“我们需要充分利用目前领先的创新解决方案来减少碳排放。通过与Neste的合作，我们将进一步为客户提供更加绿色和可持续的服务。得益于对东米德兰枢纽的投资，每周约200架从英国出发的网络航班将使用可持续航空燃料，”DHL快递首席执行官John Pearson表示。

Neste可持续航空欧洲区执行副总裁Thorsten Lange表示：“德邮敦豪集团是可持续发展领域的领导者。我们很高兴能向其位于英国的枢纽提供Neste MY可持续航空燃料。该燃料可让企业迅速开启航空运营去碳化进程。此次与德邮敦豪集团的合作是我们与燃料供应链中主要合作伙伴携手，不断扩大可持续航空燃料使用并提高可用性的典范案例。我们期待加大可持续航空燃料在英国的供应，以支持DHL进一步减少净排放。同时，我们也期待英国政府不断推动相关政策和法规的设立，以增加可持续航空燃料的使用。”

此外，DHL快递还通过由英国政府发起的可再生交通燃料证书（RTFC）激励项目，积极参与并推动可持续航空燃料在市场中的应用，这也与德邮敦豪集团的可持续发展路线图目标相一致。目前，DHL快递已在旧金山国际机场和阿姆斯特丹史基浦机场引入可持续航空燃料，并计划在年内将其推广至更多机场。

德邮敦豪集团与Neste公司达成新合作，将减排二氧化碳7万吨 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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