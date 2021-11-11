广结新朋连签四单，携手本土伙伴共建健康生态圈

上海2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月10日，第四届中国国际进口博览会落下帷幕。此次进博会上，勃林格殷格翰不仅全面展示了公司三大业务领域­ — 人用药品、动物保健和生物制药合同生产的创新产品和解决方案，更先后宣布了四项重要本土合作，从投资项目落地西部，到早期临床研发合作“朋友圈”扩容、在研新冠双抗药物生产合作，以及创新药物商保渠道拓宽，勃林格殷格翰把握进博机遇，广结健康产业链各方伙伴共建生态圈，以实际行动为中国客户和患者创造价值，助力“健康中国2030”。

勃林格殷格翰中国总裁兼首席执行官高齐飞（Felix Gutsche）参加了本届进博会开幕式并见证了多项签约合作落成。他表示，进博会的成功举办，以及中国政府支持并扩大高水平改革开放的战略定位，进一步增强了公司对中国市场加大投资的信心。进博会的平台效应和溢出效应，也源源不断为全球企业创造新机遇。

“我们期待明年能够把更多人和动物健康方面的创新产品和方案带到进博会上来，期待结识更多新伙伴、开拓新市场。我们愿意借力进博会平台，参与构建双循环新发展，为造福更多患者和客户做出贡献！”高齐飞表示。

卒中整体解决方案再添“实力双翼”

11月7日，勃林格殷格翰与成都市温江区政府共同宣布将投资建设德国金标准卒中康复中心，助力提升整个西部地区的卒中康复水平，造福当地广大卒中患者和家庭。这是霁达康复在上海之外的首个“落户”城市，该投资项目还入选进博会溢出效应展厅的模范案例，充分彰显了进博会“展品变商品、展商变投资商”的溢出效应。

一天之后，另一项卒中领域的重要合作也在进博会顺利落地 — 勃林格殷格翰与众安举行合作签约仪式，携手在卒中患者全生命周期服务上展开一系列合作。

2019年“卒中整体解决方案”蓝图首次亮相进博会。两年间，该创新型整体解决方案飞速发展，新项目纷纷落地，携手更多合作伙伴共建共赢，助推先进卒中预防、治疗和康复治疗方案惠及更多患者。

生物制药CDMO赋能中国创新走向世界

11月6日，勃林格殷格翰与上海之江生物科技股份有限公司达成重要合作：勃林格殷格翰生物药业将为上海之江生物的新冠双特异性抗体药物SYZJ001提供工艺优化及生产制造服务，助力中国医药企业和创新产品走向国际市场，也为全球抗击新冠疫情提供全新的中国方案。上海市药品监督管理局张清副局长出席并见证了本次合作签约。

生物医药作为国家重点发展产业，历来是进博会的热点关注领域。作为上海世界级生物医药产业集群的共建伙伴，勃林格殷格翰首度亮相本届进博会新设生物医药专区，深度展示全球生物医药领先企业和前沿技术。勃林格殷格翰的一站式CDMO模式将生物制药产业链中的“生产瓶颈”转型为“服务平台”，并通过全球交流与合作共建国际质量标准，积极助力中国生物医药创新生态圈建设，合力打造“本土创新+全球应用”的独特商业模式。

“中国关键”驶入快车道，中国患者“零时差”共享全球创新成果

11月7日，勃林格殷格翰与国内多家顶级医院 — 复旦大学附属华山医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海市精神卫生中心现场签署了临床研究框架协议，进一步扩大“中国关键”战略成果。

“中国关键”战略启动实施两年来，勃林格殷格翰已与国内总计16家顶级医院签署临床研究框架协议，在肿瘤、免疫、中枢神经、代谢、心血管等多个领域取得了阶段性成果：中国今年已参与公司超过80%的全球II期临床试验，也依据中国本地患者的临床需求，在全球率先开展了针对特定肿瘤适应症的I期临床试验。

2019年，勃林格殷格翰启动“中国关键（China Key）”战略，将中国全面纳入全球早期临床开发项目，一举打破了“欧美为先”的新药开发模式，成为首家且目前唯一一家中国全面参与全球早期临床开发项目的跨国药企。通过“中国关键”战略，中国在创新药物获批上市时间点上有机会与全球同步甚至更早一步，造福中国患者全球同步获益。

从布局创新到全面收获，期待明年更精彩

勃林格殷格翰深耕中国超过25年，是在华业务布局较多元化的跨国制药企业。公司秉持着“同一健康”的理念不断为人类和动物创造更多健康。在本届进博会上，从为中国定制的“卒中整体解决方案”，到赋能中国创新生物医药企业走向全球的生物制药CDMO业务，再到调动全球资源全面实现创新药物研发早期临床中国与全球同步的“中国关键”战略，勃林格殷格翰的“根植中国，服务中国”战略已经深植中国沃土在进博溢出效应的带动下，期待企业在华发展会晒出更出色的成绩单。

勃林格殷格翰参展第四届中国国际进口博览会成绩单出炉 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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