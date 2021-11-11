天猫宝藏新品牌MEDATURE再度亮相进博会 传递全新科学护肤理念

科学之美 不止表面

上海2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第四届中国国际进口博览会于2021年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。来自美国的前沿科学护肤品牌MEDATURE再度亮相进博会，以“科学之美，不止表面”为主题，带来更多全新科学护肤理念及凝集前沿科学技术的新产品。MEDATURE同时宣布与优麦医生平台的战略合作全面开启，从行业高度出发建立并引领消费者建立科学护肤理念，为推动行业发展持续赋能。

科学之美，不止表面

MEDATURE名字源于医药（medicine）和自然（nature）两个单词，代表着两者最佳成分的组合。以16型肌肤分型护肤体系为基准，基于“安全、高效、创新、精准”的研发理念，在首席品牌研发科学家褒曼医学博士的带领下，甄选临床验证的高效配方及前沿皮肤科实验室创新成果，针对不同皮肤类型的几大肌肤问题，靶向修护受损肌肤，还原皮肤健康生态。MEDICINE+NATURE的完美结合让产品既温和又有效，真正高效的成分带来肉眼可见的护肤效果。以科学的力量让肌肤实现进阶，通过强化自身细胞的能量，来抵御外界伤害以及岁月产生的侵蚀，帮助皮肤能够更好地自我保护。

MEDATURE主张科学之美，不⽌表⾯。对科学与自然保持敬畏，对人文主义抱以关怀。在这个科学被⼴泛预期的品类中，MEDATURE不断突破，意在超越表层，揭示其预期之外的⼀⾯。让科学不⽌于有效性与功能性，展现其内在的美和创造力。

展台全面升级，打造沉浸式定制体验

2020年，MEDATURE首次亮相进博会就凭借独创革命性护肤体系引发了行业广泛关注。本届进博会，MEDATURE更扩大展厅面积至百余平米，全方位升级产品展示、互动体验和前沿交流空间。在外观设计上，数百根彩色亚克力水晶立柱通透流动，赋予了展馆时尚灵动的气息。5大色系分别对应品牌护肤体系“净·焕·赋·护·透”，彼此融合交相呼应，展示了完整有效且相辅相成的护肤理念，将品牌所推崇的“科学之美”用极尽绚丽的视觉化手法呈现出来。

在五彩交替的立柱之间，打造出一个沉浸式科学护肤体验“药局”，亦是MEDATURE本届进博会的核心交互空间。展台配有全球先进测试仪VISIA，基于16型肌肤分型理论体系，为每一位到访者提供专业的肌肤测试以及专属16型肌肤分型的精准护肤方案，达成如医嘱般精准的高效精简护肤流程。



VISIA测试仪及MEDATURE 30日定制护理套组

在本次沉浸式科学护肤体验之旅的最后，MEDATURE首次公开展示了其即将推出的“30日定制护理套组”。以褒曼博士16型肌肤分型护理为基础，为每种肌肤类型定制专属护肤方案，精准定义每日早晚使用产品及用量。以30天为一个周期，针对每月肌肤状态变化调整产品搭配，如同身边的科学护肤顾问，定制不同肌肤状态下的专属解决方案，为消费者呈现突破传统的科学护肤体验。真正做到了用科学的专业化成果解决肌肤问题，安全高效，更如医嘱般精准。

明确肌肤问题的复杂性，以科学手段明确诉求，化繁为简，直击问题根源。通过临床实证的科学配比筛选，传递高效安全的护肤新体验。在推出一系列优质产品的同时MEDATURE也致力于将更多专业的16型护肤理论知识普及给更多护肤爱好者。

人气新品推出，屏障修护家族再添新成员

作为MEDATURE品牌首席研发科学家，褒曼博士认为皮肤屏障是所有类型肌肤的健康基础。她联合世界顶级皮肤屏障修复研究团队倾力打造的明星产品“褒曼霜”，采用创新PSL仿生膜科技，通过黄金三角科学配比，为肌肤构建第二道屏障层。亲和肌肤，能够快速修护原本肌肤的受损屏障，增加皮肤自愈力。进入国内市场后便以出色的使用体验、精简安全的成分以及精准的护肤效果获得了大众的喜爱和行业的认可，被媒体数次评为屏障修护人气黑马，在一众同类产品中脱颖而出，成为各大KOL和明星争相推荐的修护新星。

本次进博会，MEDATURE推出了采用PSL仿生膜技术的“十项全能眼霜”与“急护小针管面膜”，为PSL屏障修护家族再添两名新成员。

MEDATURE修复赋能眼霜4号 — 十项全能眼霜 ，突破性提出“先修护后抗老”的眼部问题解决方案。采用PSL仿生膜科技，快速改善眼周皮肤屏障，改善眼周脆弱易敏现象。更复配10种小分子胜肽精华，尤其是功效强大且极其珍贵的 蓝铜胜肽 ，能有效帮助眼周胶原蛋白再生，修复受损细胞的同时提升眼部轮廓，淡化眼部皱纹及细纹。搭配独特 “三文鱼色”纯天然云母 ，物理淡化黑眼圈，一抹提亮眼部肌肤。能有效防止紫外线照射引起的黑色素沉淀，辅助烟酰胺成分达到内护外调的作用。

MEDATURE密集修润面膜+ — 急护小针管面膜 ，专为极干性肌肤和屏障受损严重肌肤打造，急护舒缓受损脆弱敏感肌。PSL仿生膜科技能够密集修护肌肤屏障。蕴含多重植物萃取物、如芦荟叶及澳洲坚果籽油等植物油，有效改善肌肤炎症，强韧肌底，即刻舒缓肌肤敏感。同时添加泛淳成分有效保湿舒缓肌肤，快速调理受损肌肤，搭配生育酚能起到强效抗氧化，抵御紫外线对于肌肤的损伤，长效保湿抗氧，平衡肌肤水分，使肌肤光滑有弹性。



MEDATURE PSL屏障修护家族

MEDATURE将屏障健康视为皮肤健康的核心定律，多年来始终持续深耕肌肤修护领域，不断突破，以科学的专业化成果解决肌肤问题。此次PSL屏障修护家族再添新成员，不仅为屏障受损肌肤提供了全方位的修护方案，更是昭示了品牌对屏障修护领域的关注与决心。

携手优麦医生，推动行业良性发展

近十年来，拥有科学护肤理念的主力消费人群年龄阶层从25-40岁扩展到18-39岁，而这一圈层消费者伴随着互联网共同成长，对皮肤科专家理论有着更好的接受度。面对快速变化的环境挑战和急剧增长的皮肤科专业护肤理论需求，2021年MEDATURE 联合国内专业皮肤科医师平台 — 优麦医生，携手褒曼博士共建权威医师知识共享服务体系。

优麦医生多年来专注于构建中国皮肤科专属生态圈，为中国人群皮肤健康教育提供智慧服务，逐步成为皮肤科医生知识共享专业平台。目前已覆盖全国超过95%的皮肤科医生，拥有超过4万认证医务用户，范围覆盖全国34个省份，超过348个城市。

在优麦医生具有高人气的学术板块“专栏”频道中，MEDATURE携手褒曼博士的16型皮肤分型理论体系完整详尽的呈现其中，为优麦医生平台提供了强大的皮肤专业理论支持。16型肌肤分型体系，不仅可以帮助皮肤科医生准确判断肌肤问题，更能有效帮助消费者构建科学的护肤理论基础。如今在美国已有超过200多家医疗机构正在使用这一系统，同时在医疗诊断过程中结合MEDATURE的系列产品为患者提供全面的肌肤问题解决方案。

MEDATURE的入驻不仅助力皮肤科医生价值平台打通国际皮肤学说交流沟通渠道，为全国皮肤科医生提供全球最新皮肤学理念及研究成果，更为中国皮肤健康领域提供了专业全面的垂直整合资源，进一步完善了国内皮肤学知识体系。通过更多皮肤科医生为中国消费者提供更专业科学的科学护肤理念及皮肤治疗服务。



MEDATURE全线产品

科学之美，不止于表面。将尖端科技转化为人们日常可用的卓效护肤产品，让科学之美走进生活，是MEDATURE一直以来的主张和愿景。受疫情影响，近几年都市人群工作与生活的压力陡增，极具时代特征的“内卷”一词经历口口相传，热度高居不下。引起巨大共鸣的同时，无形中成为触角伸向各个方面。职场生活内卷不断，护肤领域也成为重灾区。面对愈演愈烈的盲目内卷现象，MEDATURE于今年10月推出“护肤反内卷”这一全新主题概念。以三条创意视频聚焦护肤内卷现象，一举击碎护肤伪概念，让“护肤简单点，科学不用卷”新理念直抵用户心智，掀起多平台热力讨论。在这场“护肤反内卷”活动背后，是品牌立足于前沿科技，让每一个人感受到科学之美的坚持与底气。

以进博会为契机，MEDATURE“科学之美，不止表面”的品牌主张得以全方位的展现与普及。此后MEDATURE也将继续深耕皮肤专业的领域，持续加深与专业领域的沟通与协作，打通医研共创渠道，努力规范并践行行业标准，引领消费者建立科学护肤理念，推动护肤领域生态良性发展。以科学实证，循自然本源。科学之美，不止表面，MEDATURE一直在路上。

天猫宝藏新品牌MEDATURE再度亮相进博会 传递全新科学护肤理念 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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